越南廠量價都提升 正隆第1季獲利年增592%的 爆量大漲逾7%

台股13日盤中下挫逾600點，眾多科技權值股、高價股一片綠油油，但造紙股的正隆（1904）逆勢走強，盤中出量大漲逾7%，一口氣收復所有均線。正隆12日公布2026年首季財報，稅後純益為6.23億元，年增592%，每股純益（EPS）為0.56元。

正隆表示，今年首季EPS為0.56元，較去年同期約0.08元明顯成長，主要受惠於越南與台灣兩地營運同步改善。

正隆指出，獲利成長最主要的來源來自越南市場，去年越南新增兩座紙器廠，包括濱吉廠與北江廠，今年產能逐步開出，帶動產銷量明顯提升。同時，越南市場近兩年持續調整售價，累計漲幅約達10%，在量增與價格調整雙重帶動下，越南事業獲利表現優於去年。目前在越南擁有一座造紙廠與五個紙器廠。

台灣方面，雖然紙價並未明顯調升，但外銷量增加，帶動整體營運改善，其中，外銷市場以中國大陸為主。

正隆表示，目前台灣紙器設備稼動率約達95%，整體生產維持高檔。隨著5、6月進入傳統旺季，包括飲料、礦泉水紙箱，以及南部農產、蔬果包裝需求增加，整體出貨量可望持續增溫。

正隆第一季營收104.2億元，年增1.3%，歸屬於母公司業主淨利為6.23億元，年增592%，EPS 0.56元。