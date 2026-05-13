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天然氣發電王者！台電小金雞台汽電第1季獲利年增三倍 股價攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台電小金雞台汽電（8926）12日公布第1季財報，因元月起整併三家子公司效應發酵，推升第1季稅後純益衝上15.43億元，年增達337.4%；每股純益（EPS）2.11元，創下歷史新高。台汽電13日股價衝上漲停板56.7元，並爆出逾1.8萬張大量。

2026年1月台汽電收購森霸、星能及星元三家民營天然氣電廠（IPP）股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%，並因持股已過半，自今年起，將三家營收併入報表，推升今年營收、獲利大幅增加。

台汽電以天然氣發電為核心，是台灣最大民營電廠，同時也經營汽電共生廠（使用天然氣、煤炭或SRF固體再生燃料）。近年投入太陽光電、陸域風電及地熱能開發，積極轉型發展再生能源。台電持股逾27%為單一最大股東。

台汽電4月營收67.87億、年增532.81%；前四月累計營收204.86億元，年增574.7%。法人指出，台汽電併入子公司後，財務結構轉強，營運動能向上，未來每季EPS有望2元起跳，加上該公司歷年配息率平均逾5%，後續可能成為法人關注的高配息標的。

台汽電12日也同步公告，董事會通過收購決議，收購星寶電力100%股權，進行集團組織架構調整；收購價每股約10.54元，交易總金額5.45億元。

台汽電今以54.8元跳空開高，急拉漲停至56.7元，創近3年新高。

台電 EPS 營收

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萬海第1季每股賺2.73元

萬海航運昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

大同第1季 EPS -0.05元 虧損收斂

大同（2371）昨（12）日召開董事會並通過第1季合併財務報告，單季歸屬母公司淨損9,853萬元，每股淨損0.05元，較去年同期轉虧，但較上季虧損收斂。

八方雲集Q1每股賺3.56元

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聯發紡織（1459）昨（12）日召開股東會，由董事長葉清澤主持，會中通過通過現金減資等議案。聯發紡織表示，竹北廠完成資產活化並出租予緯創資通後，營運重心已轉向杭州廠高毛利差異化產品與穩定租金收益雙軌布局。

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中興電（1513）、亞力昨（12）日公告財報，兩大廠首季獲利均創同期新高。中興電第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股純益（EPS）1.94元。亞力第1季稅後純益1.98億元，年增22.63％，每股純益0.73元。

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