天然氣發電王者！台電小金雞台汽電第1季獲利年增三倍 股價攻漲停

台電小金雞台汽電（8926）12日公布第1季財報，因元月起整併三家子公司效應發酵，推升第1季稅後純益衝上15.43億元，年增達337.4%；每股純益（EPS）2.11元，創下歷史新高。台汽電13日股價衝上漲停板56.7元，並爆出逾1.8萬張大量。

2026年1月台汽電收購森霸、星能及星元三家民營天然氣電廠（IPP）股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%，並因持股已過半，自今年起，將三家營收併入報表，推升今年營收、獲利大幅增加。

台汽電以天然氣發電為核心，是台灣最大民營電廠，同時也經營汽電共生廠（使用天然氣、煤炭或SRF固體再生燃料）。近年投入太陽光電、陸域風電及地熱能開發，積極轉型發展再生能源。台電持股逾27%為單一最大股東。

台汽電4月營收67.87億、年增532.81%；前四月累計營收204.86億元，年增574.7%。法人指出，台汽電併入子公司後，財務結構轉強，營運動能向上，未來每季EPS有望2元起跳，加上該公司歷年配息率平均逾5%，後續可能成為法人關注的高配息標的。

台汽電12日也同步公告，董事會通過收購決議，收購星寶電力100%股權，進行集團組織架構調整；收購價每股約10.54元，交易總金額5.45億元。

台汽電今以54.8元跳空開高，急拉漲停至56.7元，創近3年新高。