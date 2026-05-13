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藥華藥新藥獲核准用於 ET 症 領軍生技股大漲、股價衝漲停
藥華藥（6446）13日宣布，旗下新藥Ropeginterferonalfa-2b（Ropeg）獲衛福部核准，用於治療原發性血小板過多症（ET），新增適應症為治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的原發性血小板過多症成人病人。藥華藥今股價跳空上漲，衝上漲停板782元，創波段新高，也帶動生醫族群走強。
上市生技指數盤中大漲逾3%，逆勢抗跌，其中股王藥華藥股價攻漲停，中化生（1762）、國邑*（6875）、北極星藥業-KY（6550）等也漲停鎖死。
藥華藥Ropeg除了用在治療真性紅血球增多症（PV）外，新適應症ET也獲衛福部核准。藥華藥執行長林國鐘表示，全球有數百萬國際骨髓增生性腫瘤（MPN）病患，ET領域自1997年FDA核准「安閣靈」以來，近30年未有新藥問世，而臺灣為全球首個核發Ropeg用於治療ET的核准函國家，終結ET領域長達近30年的新藥空窗。
ET為慢性MPN疾病，患者的血小板異常增生，長期面臨血栓、出血，並可能惡化為骨髓纖維化（MF）或急性骨髓性白血病（AML）風險。而ET與PV同屬MPN領域，患者規模相近，為藥華藥繼PV後之重要新適應症布局。
藥華藥表示，後續將向健保署申請將ET適應症納入健保給付，以提升病患可近性與治療負擔能力，並持續推動全球市場布局與醫學推廣，公司預計於2026年再陸續取得美國、日本、中國及韓國ET藥證，美國與日本預計最快於2026年8月核准。
藥華藥執行長林國鐘表示，藥華藥今年獲利成長幅度將超過去年，首季可賺半個股本以上。藥華藥4月合併營收20.6億元，年增68.35%，累計前四月營收約71.85億元，年增60.27%。
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