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南亞第2波擬處分南電約1.94萬張 市值高達174億

中央社／ 台北12日電
南亞塑膠董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞塑膠董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

南亞今天公告，董事會決議自5月13日起至12月31日止，處分子公司南電持股1萬9385張，以南電今天收盤股價900元換算，交易市值高達新台幣174.47億元。

目前南亞持有39萬3974張，持股比例高達60.97%。南亞表示，這次處分目的為充實營運資金，並提高南電的股票流通性，目前尚未實際出售，最終處分價格與金額將依實際交易情況而定。

南亞今年3月初就曾公告，董事會決議於3月12日至12月31日止，擬處分手中南電持股1萬9385張，今天公告為第2波處分計畫。在此之前，南電5月5日也公告大股東南亞申讓持股5959張，南亞表示，南電公告為第1波處分計畫的其中一環。

南亞董事長吳嘉昭日前表示，南亞轉投資的南電、南亞科，所從事的ABF載板和記憶體，受惠這波AI浪潮，前景看好。南亞的處分動作，主要是過去一段時間收到很多投資人反應，希望南亞能調節轉投資持股。

另一方面，南亞考量對南電、南亞科持股比例偏高，希望透過適度的處分動作，增加南電、南亞科流通在外股數，也可提升南亞本身的現金流。

南亞 南電 新台幣

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