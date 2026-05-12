中華資安致股東報告書 今年以四大策略推動國內外業務

台灣首家上市資安業者中華資安國際（7765）即將於28日舉行股東會，近期公開2025年年報，在致股東報告書中，董事長陳明仕指出，面對全球資安威脅的快速演進與數位轉型的全面深化，為協助企業應對日益複雜的網路

攻擊樣貌，以及鞏固公司在產業中的領導地位，未來將以發展雲端資安與OT新場域資安、以AI賦能資安發展AI應用資安服務、開發銷售自有產品、拓展海外市場為四大核心策略，並以AI作為驅動力，全面提升防禦體系與商業價值。

中華資安去年9月8日掛牌上市。去年營收20.45億元，年增4%，稅後淨利4.36億元，年增15%，每股純益11.47 元，營收與獲利持續創歷史新高。上網資安服務營收雙位數成長，去年消費客戶數110萬戶，企業資安客戶增加3,300 家，累計達4.7萬家，資安專業服務營收亦維持雙位數成長。去年發展雲端資安與OT新場域資安，中華資安將防禦範圍從傳統IT延伸至雲端與OT場域，與國際大廠合作積極發展無人機、船舶、低軌衛星、智慧醫療等新場域的資安服務與解決方案。

中華資安於網路資安應用、研發加速、資安檢測，以及資安監控與應變效率等四大面向全面導入AI技術，並已取得具體成果，成功應用於多項資安產品與服務中，進一步提升服務價值。

隨著各產業快速擴展AI應用，伴隨而來的AI應用資安成為具成長潛力之新興市場。中華資安憑藉既有資安技術實力與產業經驗，積極布局AI應用資安服務，已推出AI應用系統安全檢測及生成式AI資安健診等解決方案，並成功取得金融業、科技製造業、半導體產業及政府機關等多元產業實績。未來將持續深化 AI 資安技術研發與服務，擴大高附加價值服務比重，以支撐中長期營運成長動能。今年也將持續尋找海外在地合作夥伴以推動自有產品與資安服務的落地銷售。