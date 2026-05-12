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富邦媒致股東報告書 今年聚焦核心「五力」提升客戶體驗與股東權益

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）將在5月27日舉行股東會。董事長蔡明忠在2025年年報致股東報告書中指出，今年在穩健經營之前提下，持續聚焦「商品力、履約力、數據應用能力及永續影響力」等核心能力，精進物流建設、零售媒體與平台治理等關鍵布局，提升整體營運效率與服務穩定度，持續創造顧客滿意度與股東長期價值。

蔡明忠指出，近期電商產業資安事件及詐騙風險受市場高度關注，富邦媒將資訊安全與個人資料保護視為平台信任之核心基礎，持續完善資安治理架構、風險評估與應變機制，確保交易安全與資料保護，以回應投資人及利害關係人對公司長期價值與治理品質。

富邦媒去年受電商市場競爭加劇與消費結構轉變影響，合併營收1,086.7億元，年減3.4%，為2010年以來首度衰退。2025年稅後純益29.91億元，年減13.4%，每股純益11.29元。

蔡明忠指出，去年延續「momo 更多更多」口號，深化品牌服務精神，提升平台效率與服務品質，持續優化搜尋與導購推薦機制，強化內容觸及與商品資訊呈現，致力於降低消費者決策成本，提升整體購物體驗品質。在會員經營方面，以提升會員終身價值為核心，透過分眾化溝通、回購機制與點數回饋設計，強化會員關係與使用黏著度。也將AI提升營運效率與服務穩定度之關鍵基礎建設，逐步導入於搜尋推薦、客服協助及相關營運流程中，藉以支撐平台規模化運作，並強化長期營運韌性。

富邦媒近期與富邦人壽合作，湖口物流中心動土。蔡明忠指出，去年強化物流樞紐布局，提升履約韌性與配送體驗，將物流韌性視為支撐平台長期發展之核心基礎之一，持續推進北、中、南物流建設與倉網系統優化，以強化高峰期間之供貨能力與配送穩定度。中區物流中心預計於2027年完工後投入營運，補足中部地區服務量能，進一步完善全台三大物流樞紐之協同效率，提升整體倉配調度之彈性與穩定性。

富邦媒 蔡明忠 電商

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