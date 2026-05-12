拓凱財報／第1季每股純益3.61元 隨市場信心恢復營運有望逐季增溫

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會12日通過第1季合併財報，合併營收23.17億元，季增23.9%、年減3.5%，營業毛利7.95億元，稅後純益3.28億元，季增27.6%、年減29.3%，每股稅後純益3.61元。

值得注意的是，拓凱積極朝多角化發展，旗下負責精密模具、精密注塑與電子零組件開發生產的廈門新鴻洲精密科技，預計最快明年送件申請分拆上市櫃，也宣示拓凱在複材應用之外，將往精密機電與塑膠射出領域延伸發展。

拓凱第1季毛利率34.3%，維持正常獲利水準。另業外有4,097萬元利息收益，以及配合政府鼓勵台商返台投資的中科后里新廠完工後，獲得核准第二期的退稅款2,510萬元挹注。

拓凱指出，第1季在球拍、航空及電子元件等產品，都有超過二成以上增長，彌補自行車產品減少的部分。4月合併營收8.61億元，已恢復正常出貨水準，由於球拍、安全帽及電子元件等產品優於預期，累計前四月合併營收31.78億元、年減7.6%，年減幅持續收斂。

法人表示，隨著美國關稅貿易壁壘及地緣政治衝突等影響逐漸緩和，市場需求可望恢復信心，預期拓凱營運到第3季可以轉趨正增長。

拓凱預計6月9日首次在中科后里新廠召開股東常會，除承認去年度決算表冊及盈餘分配案外，並將討論因應轉投資子公司新鴻洲未來申請股票上市櫃計畫，擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫案。

新鴻洲成立於2000年，資本額1,600萬美元，主要專注於各類精密模具與塑膠射出業務，產品應用在自行車高端剎把手零部件、助聽器零件，以及TOF飛行測距電子元件，終端產品使用在美國最大手機品牌的手機、智慧錶及耳機上。

拓凱表示，新鴻洲的精密模具與射出技術，與集團核心的碳纖維複合材料業務，具有高度互補性，強化集團從材料到精密成型的供應鏈整合能力；新鴻洲去年營業額逾11億元、年增30%，獲利穩定，今年持續看增。

展望未來，拓凱將以后里新總部與越南擴廠為雙核心，搭配新應用市場展開，預期2026年將在營收、產品組合與國際化布局上同步推進。法人估，拓凱今年營收維持成長態勢不變，獲利隨新台幣匯率趨穩，可望優於去年表現。