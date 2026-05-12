喬山財報／首季EPS0.08元 集團啟動美國退稅4,000萬美元將入袋

喬山（1736）公布第1季合併財報，受去年美國關稅新政，調節高關稅庫存影響，稅後純益2,400萬元，每股稅後純益0.08元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬配發4.5元現金股利，配發率49.7%，以12日收盤價120元計算，現金殖利率3.75%。

值得注意的是，美國政府於4月20日啟動的關稅退稅，喬山集團子公司已依據時程申請退稅，預期將帶來4,000萬美元（約新台幣12.6億元）現金流入，顯著強化營運資金水位。而在損益表上的影響，估計有3,000萬美元可於今年認列，直接挹注每股3元獲利。

另約1,000萬美元，將透過存貨成本回沖機制，隨後續銷售逐步降低銷貨成本，形成毛利率回升動能。法人估，隨高關稅庫存持續去化，毛利率改善效果將具延續性，可望挹注今年營運動能。

喬山首季受惠於產品製造基地配置優化，各製造廠產能負荷率提升，以及美國關稅稅率降低等有利因素，毛利率回升至51.3%，雖較去年同期減少1.4個百分點，但較上季增加2.7個百分點。

喬山也宣布，越南二期新廠預計8月啟用，可滿足未來三年產能擴張需求。另外，喬山能將更多家用及中低階商用產品線轉移到越南，有助提升毛利率，並能有效避開地緣政治產生的關稅風險，強化競爭優勢，加速集團年營收朝千億目標邁進。

喬山指出，美國2025年健身會員數已達8,100萬人、年增5.2%，創歷史新高；歐洲2025年健身會員數突破7,550萬人，健身俱樂部總數達6萬5,700家，市場規模成長至390億歐元，同步創歷史新高，顯示全球健身市場需求持續增溫。

喬山表示，隨全球健身產業持續朝大型連鎖化、數位化及高端化方向發展，公司憑藉完整的商用與家用產品線、全球化製造布局、國際品牌優勢，以及長期深耕全球市場的通路基礎，已建立穩固的產業競爭利基。

近年來，喬山亦積極投入中高階商用器材、重量訓練設備及AI數位應用領域，持續提升產品附加價值與客戶黏著度。隨著全球健身會員數、健身房家數及使用頻率同步創高，公司對健身器材市場展望樂觀。