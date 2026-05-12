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大同財報／首季本業賺4.3億元 受利息拖累轉虧

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

大同（2371）12日召開董事會並通過2026年第1季合併財務報告，單季歸屬母公司業主淨損9,853萬元，每股虧損0.05元。相較去年同期淨利3.05億元呈現由盈轉虧，若與去年第4季虧損124.84億元相比，虧損大幅收斂，主因去年底一次性認列華映案判賠損失。

大同第1季營收114.88億元，季減13.88%、年增8.94%；營業毛利18.88億元，季減2.59%、年減2.89%；毛利率16.44%，季增0.32個百分點，年減2個百分點。營業利益4.33億元，季增12.37%、年增9.77%，顯示核心本業獲利能力較去年同期與上季均有所提升。然而，單季稅前淨利僅1,298萬元，較上季獲利百億元水平大幅縮減，年減幅度達97.26%。

法人分析，大同電力與機電事業營運穩健，且營業利益維持正成長，但稅前淨利與營業利益間存在逾4億元缺口，推估系受華映案判賠約131億元認列負債準備後，按會計準則衍生的利息費用與財務成本負擔沉重，導致營業外支出激增並吞噬本業獲利，成為首季由盈轉虧的主因。

為強化海外事業布局，大同董事會同步通過擬增加對子公司大同全球控股（Tatung Global Holdings）持股，預計總投入27.25億元，包含現金增資2.25億元，以及將持有的美國電機、日本、泰國、新加坡永續發展及新加坡電機等五家海外子公司股權作價約25億元，分階段進行增資。

大同 營收

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