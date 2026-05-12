三洋實業財報／首季獲利0.93億元、EPS達1.78元 寫下轉型後單季新高

上市營造廠三洋實業（1472）12日董事會首季財報，今年第1季營收為9.14億元，與上季、去年同期持平，稅後純益達9,349萬元、年增1%，每股純益達1.78元、優於去年同期的1.76元，更寫下三洋實業業務轉型以來的單季新高紀錄。

三洋實業指出，首季毛利率達15%，比去年同期略降1個百分點，營業淨利率為12％，與去年同期持平，不過較上季提升5個百分點，顯示整體營運持續優化。

三洋實業透過旗下甲級營造廠上鋌營造積極承攬公共工程，承攬營造工程案以台南市、高雄市、屏東等地區政府新建工程案為主；目前公司在手工程包括高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程、楠梓運動館、小港運動館、小港機場擴建，以及多筆社會住宅案等，案源穩定。

三洋實業表示，今年以來，三洋實業及上鋌營造承攬公共工程標案捷報頻傳，2月底，三洋實業和麗明營造共同取得133億元「高雄市白埔產業園區」開發標案；5月初，上鋌營造與馬來西亞商金務大工程組成聯合承攬團隊、拿下工程總金額約263.94億元的「高雄捷運小港林園線土建及設施機電工程」標案。

總計包含上鋌營造在內的三洋實業集團目前在手工程案量達10餘筆，待認列工程案達280億元，至少未來五年業績來源無虞。

股利方面，三洋實業先前董事會已通過2025年盈餘分配案，擬配發每股現金股利6元，盈餘分派率達93%，以12日收盤價89.2元計算，若後續順利填息，現金殖利率高達6.7%，該股利政策預計提報5月26日股東常會討論。此外，今年三洋實業股東會亦將進行董監改選，規劃選出三席董事及四席獨立董事。