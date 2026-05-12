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星宇航空財報／第1季EPS0.3元 受惠春節、寒假與中東戰事旅客轉機
星宇航空（2646）董事會12日通過2026年第1季財務報告，營業毛利20%，稅後純益9.1億元，每股稅後純益（EPS）0.3元。
2026年第1季總營收137.60億元，年增23％，其中客運收入113.05億，年增17%，受惠春節與寒假旺季旅遊需求強勁及3月中東戰事部分旅客改由台灣轉機。
第1季整體載客率達到87%。貨運市場方面，貨運收入11.8億，年增28%，主因電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定及受中東地區地緣政治影響。
部分海運訂單轉向空運，有效推升貨運量能，並支撐運價維持高檔。
星宇航空公告發行2026年國內無擔保轉換公司債總額新台幣20億元、期限5年；另規劃辦理現金增資發行普通股3億股，以償還部分銀行借款及優化財務結構。
此外，配合3架A330-900新機引進計畫，將採售後租回模式，由一銀租賃與台新大安租賃承作，除租金較國外租賃公司優惠，進一步提升整體資金運用效益。
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