中興電第1季 EPS 1.94元 亞力0.73元

中興電（1513）、亞力昨（12）日公告財報，兩大廠首季獲利均創同期新高。中興電第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股純益（EPS）1.94元。亞力第1季稅後純益1.98億元，年增22.63％，每股純益0.73元。

中興電目前在手訂單達431億元，中興電表示，持續消化並接單中，首季新接訂單達63億元，今年目標接單目標為260億元，其中來自於公部門約170億元，民間約80億元。

亞力表示，目前在手訂單逾120億元，訂單能見度至少三至四年，且持續增加中，尤其在AI科技大力發展下，來自半導體大廠等相關訂單，今年成長力道可望超越台電訂單量能。

亞力進一步指出，半導體產業海內外擴建新廠強勁，整體而言，近期包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠、半導體晶圓代工廠等都有追單的情形，諸多訂單量能都是翻倍成長的態勢。