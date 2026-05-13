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正隆第1季 EPS 0.56元 欣陸投控0.33元

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

正隆（1904）昨（12）日公布2026年首季財報，首季營收為104.2億元，年增1.3%，稅後純益為6.2億元，年增588.8%，每股純益（EPS）為0.56元。

正隆表示，今年首季EPS為0.56元，較去年同期約0.08元明顯成長，主要受惠於越南與台灣兩地營運同步改善。公司指出，獲利成長最主要的來源來自越南市場，去年越南新增兩座紙器廠，包括濱吉廠與北江廠，今年產能逐步發揮效益，帶動產銷量明顯提升。

【記者朱曼寧、陳美玲／台北報導】欣陸投控（3703）昨（12）日召開法說會，第1季稅後純益2.71億元，年增580.46%；每股純益（EPS）0.33元。欣陸表示，首季獲利成長幅度大主要因大陸建設交屋認列。

欣陸投控表示，三大事業體均維持充實的營收存量。截至今年第1季底，營建工程事業（大陸工程）的營收存量1,103億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.7倍；不動產開發事業的營收存量為261億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍。

越南 正隆 EPS

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