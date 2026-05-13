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柏文第1季 EPS 2.42元 國產0.7元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（12）日公告第1季財報，單季獲利1.91億元，年增57.3%，每股純益2.42元。該公司主力品牌「健身工廠」本季將在台中地區開張兩個新據點；而截至今年底全台將有93家據點。

柏文表示，該公司受惠健身需求持續成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續逾40個月增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收連續創歷史新高。

【記者謝柏宏／台北報導】國產（2504）昨（12）日公告首季財報，單季稅純益利8.53億元，每股純益（EPS）0.7元，相較去年同期的0.71元，獲利佳績穩健持平，今年以來的營運表現仍然強勁有「利」。

國產表示，政府於北中南大舉建置相關的土方去化場所，包括台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，問題逐漸解套之際，相關的產業鏈也將重回穩健且正向的成長曲線。

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