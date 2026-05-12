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東元財報／首季EPS0.51元微衰退 砸16億購併馬國工程商強攻AIDC

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元發布重訊，併購馬來西亞 Dynaciate工程公司擴大東南亞資料中心工程業務規模。公司提供
東元發布重訊，併購馬來西亞 Dynaciate工程公司擴大東南亞資料中心工程業務規模。公司提供

東元（1504）董事會12日通過2026年第1季合併財務報告，單季歸屬母公司業主淨利11.88億元，季增12.82%、年增3.56%，每股純益0.51元。雖然歸屬母公司淨利呈現雙增，但受去年同期業外處分廈門廠房利益致基期較高，加上3月美伊戰爭導致部分馬達訂單出貨遞延影響，EPS較去年同期的0.54元微幅衰退。

東元第1季合併營收142.35億元，季增1.95%、年增4.54%；營業毛利33.42億元，季減6.44%、年增1.51%。單季毛利率23.48%，較上季減少2.11個百分點，亦較去年同期減少0.7個百分點。

展望未來，東元表示隨AIDC相關出貨快速成長，今年營收年增率將逐季擴大。以目前接單情況來看，第2季展望樂觀，隨數據中心相關業務逐步轉換為營收，4月營收已達56億元，單月年增率提升至13.5%，預期第2季營收年增率將優於首季。隨下半年馬達出貨回穩及商用空調持續成長，全年營收預期逐季增長，未來2至3年集團營收可望挑戰千億大關。

為加速轉型AI資料中心解決方案提供者，東元董事會同步通過購併馬來西亞工程公司Dynaciate，預計投資約2億馬幣（約新台幣16億元）取得絕對控股權，計畫8月完成交割，下半年開始認列營收。

東元表示，此購併案旨在擴大模組化資料中心（MDC）工程接單能力，並深耕東南亞資料中心基礎建設業務，強化全球供應鏈布局與技術掌握。

Dynaciate成立於2002年，總部位於新山，主要提供工程土建與鋼構預製服務，並已承接國際雲端服務供應商（CSP）資料中心工程。

東元指出，購併該公司可獲得高門檻配管與鋼構預製技術，有助於推動MDC量產並縮短交期。此外，其擁有的多國籍技術人力，可提升跨國專案執行彈性，進一步因應CSP客戶全球布局需求，提升全球市場競爭力。

東元 EPS

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