聯發減資 每股退2.5元

聯發紡織（1459）昨（12）日召開股東會，由董事長葉清澤主持，會中通過通過現金減資等議案。聯發紡織表示，竹北廠完成資產活化並出租予緯創資通後，營運重心已轉向杭州廠高毛利差異化產品與穩定租金收益雙軌布局。

聯發紡織股東會昨通過現金減資案，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，將辦理現金減資8.96億元，減資比率25%，預計銷除8,965萬7,227股，減資後實收資本額降至26.89億元。依規劃，減資後每股將退還股東2.5元現金。

聯發紡織指出，去年竹北廠僅生產至3月底，5月起全廠區出租予緯創資通，承租期間為十年，未來每年可貢獻約2.7 億元現金流。子公司杭州聯發去年營運則持續成長，主要全球服飾消費市場已逐步恢復正常，ADIDAS、NIKE、GAP等品牌客戶下單穩定增加，加上2026年北美世足賽將帶動運動機能服飾需求，杭州廠訂單同步成長。

展望今年，聯發紡織表示，化纖產業近年已由價格競爭轉向再生聚酯、生質纖維與高機能性產品競爭，未來將持續推動循環經濟與功能性產品開發。不過，地緣政治、石化原料波動與潛在碳成本壓力，仍是今年營運重要變數。