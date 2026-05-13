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達麗第1季 EPS 3.53元 同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

達麗建設交屋入帳，首季獲利大爆發，創下單季歷史新高。達麗（6177）昨（12）日公告財報並召開法說會，第1季稅後純益16.67億元，較去年虧轉盈，每股純益EPS）3.53元，創同期新高。

達麗建設副總經理廖政雄表示，今年首季獲利成長幅度較高，主要是總銷92億元「達麗世界仁」從去年第4季認列到今年第1季，接下來還有總銷52億元「達麗未來市」已於4月取得使照，即將交屋，另總銷46億元「達麗治翠」及總銷66億元「達麗河藴」也將於下半年啟動交屋作業，合計全年交屋共四案，完工量達201億元。

達麗今年起至進入完工交屋潮，未來8年、平均每年完工量都達200億元以上，明年有三案完工，包括總銷41億元「達麗雙子星」、總銷98億元「達麗新高鐵」、總銷41億元「達麗世界學」，合計完工量210億元。2028年到2034年完工量則達1,520億元。

達麗近年積極布局公辦都更、捷運聯發案等，目前公辦都更案已得標五筆，開發總銷佔比67%，捷運聯開案約兩筆，占比16%，自地自建案佔比17%。

廖政雄表示，為了配合政府政策，會持續投標參與，而在購地策略上，仍然會以首購及首換等剛性需求作為購地的方向，交通（TOD）、產業、新興重劃區是三個主要目標。

針對房市狀況，廖政雄表示，以預售屋來看，由於營建成本持續上升，所以預售屋房價並無下跌的空間，加上台灣房貸利率仍屬控制得宜，首購跟換屋需求仍屬強勁，短期沒有下跌的空間。至於市場傳同業打七折的狀況，應屬個案表現而不是整體房市的現象。

EPS 每股純益

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