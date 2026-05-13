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八方雲集Q1每股賺3.56元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

餐飲股財報出爐，八方雲集（2753）昨（12）日公告財報，首季每股純益衝上3.56元、改寫單季歷史新高；美食-KY雖營收下滑，但受惠美國市場穩健成長與大陸市場體質調整，首季獲利逆勢年增11.8%；築間單季虧損較前幾季大幅收斂，營運體質逐步改善。

八方雲集受惠雙主力品牌持續展店帶動規模經濟效益顯現，首季營收22.6億元，年增3.93%，創歷年首季新高，亦為集團上市以來單季營收次高，稅後純益2.37億元，年增21.54%，每股純益達3.56元，獲利成長幅度較營收更為顯著，顯示集團規模經濟的獲利槓桿效應已成熟，營收成長帶動的獲利增幅正在放大效益中。

美食-KY首季營收40.27億元，年減16.72%，稅後純益2.37億元，年增11.8%，每股純益1.31元。公司表示，第1季毛利率、營利率、淨利率全面較去年同期提升1.5~1.6個百分點，反映美國及台灣市場的穩健營運，大陸市場的組織改造成果也初步發酵，展現獲利能力結構性的提升。

築間第1季稅後淨損4,413萬元，較去年同期盈轉虧，但較去年第4季虧損明顯收斂，單季每股虧損0.9元。

八方雲集 營收 大陸

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