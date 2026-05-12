快訊

川普飛往北京 曝將與習近平長談伊朗：大家會看到好事發生

淡江大橋通車首日 機車道險象環生 網紅徒手拆螺絲 質疑施工有瑕疵

聽新聞
0:00 / 0:00

亞力財報／第1季EPS0.73元 目前在手訂單逾120億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力總經理鄭朝彬。記者林俊良／攝影
亞力總經理鄭朝彬。記者林俊良／攝影

亞力（1514）12日公告，第1季稅後純益1.98億元，年增22.63％，每股稅後純益（EPS）0.73元，獲利創下同期新高。

亞力表示，目前在手訂單逾120億元，訂單能見度至少3~4年，且持續增加中，尤其在AI科技大力發展下，來自半導體大廠等相關訂單，今年成長力道可望超越台電訂單量能。

亞力進一步指出，半導體產業海內外擴建新廠強勁，除了既有客戶因AI浪潮加速並擴大其資本支出，對機電產品增加採購項目及數量，也接獲新客戶因AI帶動需求大幅成長之建廠房訂單，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，整體而言，近期包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠、半導體晶圓代工廠等都有追單的情形，諸多訂單量能都是翻倍成長的態勢。

亞力表示，透過半導體擴廠出貨到海外訂單近年也逐漸增加，去年外銷占比約10%，今年預計可成長到15%以上，預期在AIDC建置、半導體擴廠下，未來仍會持續拉高。

軌道工程上，亞力表示，與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」專案金額48.56億元，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA）及新舊CTC 系統的切換，預計提供約14億元的產品與服務，預期將於未來3年陸續認列挹注營運。

展望未來，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電今年也已取得電廠新的機電產品訂單，另電信公司與電子大廠 AI/IDC機房之興建也持續增加，且已接獲 NVIDIA 轉投資中南美子公司的新訂單，此AI/IDC 機房建置對重電產品之需求，未來幾年仍會大幅成長，另綠能工程專案亦有許多商機，未來營運仍持續看好。

EPS 半導體

延伸閱讀

士電營收／4月34億元、年增32％續創同期新高 AI帶旺電力市場

元山財報／第1季賺0.48元 全年展望審慎樂觀

昱臺國際財報／首季營收4.45億元 EPS0.17 元

AI 算力即電力 重電族群電力訂單大爆發

相關新聞

萬海第1季每股賺2.73元

萬海航運昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

大同第1季 EPS -0.05元 虧損收斂

大同（2371）昨（12）日召開董事會並通過第1季合併財務報告，單季歸屬母公司淨損9,853萬元，每股淨損0.05元，較去年同期轉虧，但較上季虧損收斂。

八方雲集Q1每股賺3.56元

餐飲股財報出爐，八方雲集（2753）昨（12）日公告財報，首季每股純益衝上3.56元、改寫單季歷史新高；美食-KY雖營收下滑，但受惠美國市場穩健成長與大陸市場體質調整，首季獲利逆勢年增11.8%；築間單季虧損較前幾季大幅收斂，營運體質逐步改善。

聯發減資 每股退2.5元

聯發紡織（1459）昨（12）日召開股東會，由董事長葉清澤主持，會中通過通過現金減資等議案。聯發紡織表示，竹北廠完成資產活化並出租予緯創資通後，營運重心已轉向杭州廠高毛利差異化產品與穩定租金收益雙軌布局。

中興電第1季 EPS 1.94元 亞力0.73元

中興電（1513）、亞力昨（12）日公告財報，兩大廠首季獲利均創同期新高。中興電第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股純益（EPS）1.94元。亞力第1季稅後純益1.98億元，年增22.63％，每股純益0.73元。

硫酸漲價 中華化吃補

美伊戰爭導致石化料源受阻、中國大陸本月頒布硫酸出口禁令，導致台灣硫酸原料硫磺迎來大漲潮，近三個月漲六成，台鏈硫酸供應業者中華化（1727）等表示，終端售價將隨著原料漲幅反映成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。