正隆財報／首季獲利6.2億元、年增588.8% 越南市場產能發酵

正隆（1904）12日公布2026年首季財報，首季營收為104.2億元，年增1.3%，稅後純益為6.2億元，年增588.8%，每股純益（EPS）為0.56元。

正隆表示，今年首季EPS為0.56元，較去年同期約0.08元明顯成長，主要受惠於越南與台灣兩地營運同步改善。公司指出，獲利成長最主要的來源來自越南市場，去年越南新增兩座紙器廠，包括濱吉廠與北江廠，今年產能逐步發揮效益，帶動產銷量明顯提升。同時，越南市場近兩年持續調整售價，累計漲幅約達10%，在量增與價格調整雙重帶動下，越南事業獲利表現優於去年。

台灣方面，雖然紙價並未明顯調升，但外銷量增加，帶動整體營運改善，其中，外銷市場以中國大陸為主。公司表示，目前台灣紙器設備稼動率約達95%，整體生產維持高檔。隨著5、6月進入傳統旺季，包括飲料、礦泉水紙箱，以及南部農產、蔬果包裝需求增加，整體出貨量可望持續增溫。

此外，去年仍有部分匯損，今年則轉為匯兌收益，也進一步挹注獲利。

展望後市，公司認為，目前營運動能可望維持與第1季相近的穩定成長。不過，仍需觀察中東戰爭後續影響，尤其能源價格、海運運費與整體運輸成本變化，可能成為後續營運的重要變數。

正隆持續深化越南在地投資，積極建構工業用紙與紙器一條龍生產體系。目前在越南擁有一座造紙廠與五個紙器廠，並將平陽造紙廠規劃為五期開發的海外核心基地。