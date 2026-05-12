大陸建設交屋認列 欣陸第1季稅後純益2.71億、年增5.8倍

欣陸投控（3703）12日召開法說會，第1季稅後純益2.71億元，年增580.46％；每股稅後純益（EPS）0.33元。欣陸表示，首季獲利成長幅度大主要因大陸建設交屋認列。

欣陸投控表示，三大事業體均維持充實的營收存量。截至今年第1季底，營建工程事業（大陸工程）的營收存量1,103億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.7倍；不動產開發事業的營收存量為261億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業於第一季取得新專案，推升營收存量達歷史新高的894億元，相當於該事業體2025年合併營收的11.6倍。

推案方面，欣陸投控表示，大陸建設今年預計公開個案包括台北市大安區復興段、台北市大安區學府段、新竹縣竹北市大學段，以及台中市南屯區楓溪段四案，合計總銷金額達289.4億元，四案中，50坪以下產品占83.2%，因應市場的需求。

環境工程及水資源處理事業上，欣陸投控表示，欣達環工主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有9個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定的營收與獲利。