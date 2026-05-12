東元、中興電首季獲利佳 AI資料中心拉貨助攻

電機大廠東元今天下午公布第1季歸屬母公司業主獲利新台幣11.88億元，每股基本純益0.51元。重電大廠中興電工公布第1季歸屬母公司業主獲利9.56億元，創歷史同期新高，也是單季第3高，每股基本純益1.94元。

東元首季合併營收142.35億元，毛利率23.48%，營益率8.28%。中興電首季合併營收64.9億元，創同期新高，毛利率25.9%，營益率18.5%。

東元先前評估，未來3至5年人工智慧AI資料中心工程設備生意可期，持續布局中國大陸以外亞洲市場非伺服器相關AI資料中心項目，預估相關機電設備供應和統包工程市占率可到2成，未來在AI資料中心事業帶動下，電力能源事業群營收會超過機電事業群。

中興電先前評估，今年營運有機會再創高峰，業績預期逐季成長，第1季會是今年基底，重電事業和高壓氣體絕緣開關（GIS）產品持續受惠人工智慧AI資料中心和電子數據機房IDC應用，成長可期。