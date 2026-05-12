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森崴能源明起停牌 將有重大訊息待公布

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源廠森崴能源（6806）12日晚間公告因有重大訊息公布，經證交所同意，13日將暫停交易。外界猜測，森崴能源很可能將再次公布與台電風電標案爭議的新進度。

森崴能源在4月17日時就曾召開重大訊息記者會，公布工程委員會調解進度，並獲得台電追加55億元工程款，讓整起爭議事情出現新的轉機，但距離高達百億元的虧損，仍有一段差距。

因追加款尚未調解裁定，森崴去年認列富崴能源預期可能增加成本，導致去年稅後虧損159.41億元，每股淨損達60元。外界預期，一旦森崴認列台電支付款55.57億元，去年虧損將收斂至103.84億元，每股淨損約37.82元。

富崴能源先前表示，2020年6月承攬台電離岸二期統包工程及五年維運合約，但開工以來接連遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，仍竭盡全力完成施工進度96%，也造成總成本與台電契約價金之鉅額差異，雙方進入調解。

森崴能源預計6月22日召開股東會，並全面改選董事，同時辦理私募現金增資發行普通股案，今年股東會議案與董事改選狀況備受外界關注。

再生能源 台電

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