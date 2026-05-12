中租法說會／資產成長目標維持不變 陳鳳龍：期待未來3季優於首季

中租控股（5871）12日舉行今年第一季線上法人說明會，由董事長陳鳳龍主持。陳鳳龍表示，今年第一季放款確實速度較為緩慢，4月新承作案件已比3月好；5月也預估比4月好，加上中國大陸地區4月本金餘額也有小幅成長，期待後續的三季資產成長表現將優於第一季，維持年初的資產成長目標。

以中租今年第一季信用資產成長表現來看，整體信用資產成長仍呈現放緩，第一季整體信用資產規模8155.2億元，年減1%。其中，台灣地區信用資產規模年減1%，主因是持續受到二手車原車融資放緩影響所致；中國大陸地區信用資產規模年減5%，反映大陸景氣復甦力道不如預期，加上中租在風險控管上持續偏向保守；東協地區則年增1%。整體而言，中租仍以強化資產品質為優先，穩中求進，為未來業績奠定更穩健的基礎。

今年第一季中租合併營收239.9億元，年減3%，第一季合併稅後純益55.7億元、年增1%，主因是第一季預期信用減損損失較去年同期減少，每股稅後純益（EPS）3.26元。在三大區域當中，台灣地區第一季營收年減1%、獲利年增10%；中國大陸地區營收年減12%、獲利年減7%；東協地區營收年增9%、獲利18%。

在表彰資產品質的重要指標延滯率方面，中租控股12日公布今年第一季合併延滯率上升至5.1%，高於前一季的4.8%，主要是反映信用資產規模減少的影響。三大區塊當中，台灣、中國大陸延滯率同步比前一季走升，分別上升至4.1%及7%；東協地區延滯率則下滑至4.5%。

中租表示，台灣、中國大陸延滯率上升主要是因計算公式中，分母的信用資產規模減少，導致延滯率比例呈現上升；東協地區則是因各地區延滯率持續改善。

中租控股董事長陳鳳龍回應法人時指出，台灣信用資產第一季主要是受到過年季節性因素影響，第一季延滯率雖有上升，但新增延滯的案件多有不動產擔保，因此評估信用減損較少，預期資產品質還算穩定，信用成本並未明顯上升。

中租控股策略長廖英智也補充，台灣延滯率上升，還有一個原因是，因擔保有許多是不動產，但去年第三季起，處分客戶不動產擔保的速度放緩，使得留在帳上的延滯金額不像過去回收這麼快，這是延滯率雖然上升但信用成本並未明顯上升的原因。

另外，中國大陸地區部分，陳鳳龍表示，雖然3月延滯率有小幅上升，不過今年1至4月列為延滯案件金額與去年12月底相比，皆為下降，且1至4月的金額也相當穩定，若能依照目前趨勢走下去，期待第二季延滯金額會有反轉的情況，一旦本金餘額恢復成長、延滯金額維持不再上升，就有機會看到延滯率下降。

對於放款動能的展望，陳鳳龍指出，第一季放款確實速度較緩慢，但4月新承作案件已比3月好；5月也預估比4月好，中國大陸地區在4月本金餘額也有小幅成長，期待後續的三季資產成長表現優於第一季，因此仍維持全年資產成長的目標去追求。

中租表示，今年第一季整體信用成本較去年同期下降約9％、金額減少約4億元；大陸地區的信用成本也較去年同期減少約人民幣7,000萬元，且第一季新增延滯案件與金額已有下降，若能持續保持新增延滯案件減少，中國大陸很有機會下降信用成本。

陳鳳龍說，這主要反映資產品質改善，信用成本會先下來，延滯率及延滯案件則需要一點時間消化，也要搭配資產成長，目前看起來延滯案件消化已經過一段時間，資產成長未來的可期待性仍高。

另外，針對中國大陸今年度的財政返還，公司也證實，第一季入帳財政返還合計人民幣2.05億元，因此今年第二季至年底不會再有財政返還入帳。