LINE Pay公布第1季財報出爐 電子支付業務4月轉盈

LINE Pay（7722）今（12）日公布第1季財報，營收20.97億元，季減3%，年增16%；稅後淨利1.34億元，季增40%，年減17%，每股純益（EPS）1.97元。

LINE Pay指出，子公司電子支付LINE Pay Money營運逐步趨穩，三大核心業務持續領先同業居冠，加上相關成本費用支出控制得宜，帶動第1季獲利呈季增趨勢；電支子公司4月自結財報，單月財務亦獲利轉盈。

LINE Pay表示，第1季營收年增16%，主要受惠於支付事業維持穩健，整體交易量較去年同期成長9%，推升手續費收入表現；平台核心支付服務收益結構持續優化，進一步支撐營收成長。

LINE Pay第1季稅後淨利1.34億元，較前一季成長約40%。電子支付業務自上線後持續帶動用戶成長，第1季新增用戶逾150萬，持續與合作銀行優化成本結構，整體獲客成本較前季下降，亦帶動獲利表現逐步回穩。

LINE Pay先前公布4月營收6.57億元，月減6.2%，年增11.4%。今年1至4月累計營收27.55億元，年增15%，延續穩健成長表現，手續費收入年增20%，反映核心支付業務交易動能持續提升，支撐整體營收表現。

子公司連加電支營運逐步改善，虧損幅度明顯收斂，2025年12月服務上線，單月虧損1.2億元，今年第1季已收斂至虧損4,500萬元；根據4月自結數顯示，單月營運正式轉虧為盈，預期第2季整體獲利表現樂觀。