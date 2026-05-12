台股行情帶旺 元大金前四月獲利破200億、年增145%

「瘋牛」行情使台股日均成交量破1.2兆，也使國內唯一的證券型金控元大金獲利大爆發。根據元大金所公布的最新獲利，元大金4月單月稅後淨利就有75.04億元，累計前4月稅後淨利219.13億元，年增145%，EPS為1.64元，不僅金控及五大子公司累計皆創歷史新高，對此法人預期，倘若元大金維持前四個月的獲利續航力，那麼今年全年獲利將可望直接飛躍600億大關。

元大金近來在大型金控股的股價鋒頭最健，目前市值居全體金控第四大之外，股價更已提前居全體13家金控第三大，今日開盤之後一度來到每股57.3元的新高價位。由於基本面及獲利實力的展現受到投資人的青睞，也使元大金的市值加速擴張，從2025年迄今1年5個月的時間，元大金的市值就大舉成長了3131億，比起2020年至2024年5年成長2043億，可說進入「光速成長」時代。

元大金旗下的元大證券、元大投信、元大期貨、元大證金都居市場龍頭地位，泛證券事業群的戰力整齊，因此這波台股行情所帶動的包括ETF投資、證券經紀業務、融資業務等商機，元大金全部悉數囊括。此外，元大銀行與元大人壽兩大非證券的子公司獲利亦創新高，元大銀行4月在利息收入與財管手收的雙重加持之下，稅後淨利為12.12億元，另外元大人壽今年以來新契約業務動能強勁，資產評價與資本利得表現優良，4月也有獲利6.23億元，前四月獲利49億。

元大金旗下龍頭券商元大證券在台股4月日均量續破1.2兆元創歷年新高的加持之下，證券經紀業務手收直接受惠，光是4月稅後淨利就大賺達52.44億元，獲利實力已等同賺贏好幾家金控，同時4月單月獲利較去年同期稅後純益14.26億元，年增更高達267%，前四月累積獲利已經破百億為139.8億，獲利大爆發的程度由此可見，也是前四月國內唯一獲利破百億的券商；其他的泛證券事業群包括元大投信前四月獲利17.85億元、元大期貨前四月獲利9.07億元，也都創新高。