東哥遊艇第1季獲利3.57億元 每股純益3.8元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）12日公告第1季財報，單季獲利3.57億元，年增5.03倍，每股純益3.8元。該公司指出，對整體產業前景維持審慎樂觀看法，將持續提升營運效率與競爭優勢，以鞏固市場領先地位。

東哥表示，受惠於高單價產品出貨比重提升，該公司第1季合併營收達14.3億元，年增51.1%。遊艇產業因產品單價高，營收表現易隨產品組合變動而波動，屬正常營運現象。

而在營收成長及成本費用控管得宜帶動下，獲利能力明顯提升，營業利益3.7億元，營業利益率25.8%；稅後純益3.57億元，年增5.03倍，淨利率25%，每股稅後純益(EPS)為3.8元。

東哥並指出，儘管全球地緣政治與總體經濟環境仍具不確定性，高資產族群財富持續累積，為高端休閒產業提供穩定支撐。根據萊坊 (Knight Frank)最新報告，過去五年全球超高資產族群人數增加逾15萬人，未來五年美國仍將占全球約40%，顯示高端消費市場具備長期成長動能。

此外，2025年全球超級遊艇交易市場明顯回溫，其中美國買家貢獻約45%至50%交易量，突顯美國市場需求強勁且具主導地位。

面對多變的全球環境，東哥將持續以「強化品牌優勢」為核心策略，聚焦提升產品價值、深化美國銷售通路，並強化售後服務與客戶體驗。公司對整體產業前景維持審慎樂觀看法，並將持續提升營運效率與競爭優勢，以鞏固市場領先地位。