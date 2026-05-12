八方雲集首季EPS3.56元 創單季新高

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）第1季稅後純益2.37億元，年增21.54%，每股盈餘（EPS）達3.56元，寫下集團上市以來單季EPS歷史新高紀錄。

受惠雙主力品牌持續展店帶動規模經濟效益顯現，加上3月份創歷史單月新高的強勁業績助攻，董事會今（12）日通過2026年第一季財務報告，首季合併營收22.6億元，年增3.93%，創歷年首季新高，亦為集團上市以來單季營收次高，稅後純益2.37億元，年增21.54%，每股盈餘（EPS）達3.56元，超越2025年第四季的3.50元及第三季的3.53元，寫下集團上市以來單季EPS歷史新高紀錄。

更值得關注的是，首季EPS年增幅達21.5%，遠高於同期營收年增率3.93%，顯示集團規模經濟的獲利槓桿效應已全面成熟，每一分營收成長所帶動的獲利增幅正在放大效益中。

八方雲集表示，首季EPS改寫歷史紀錄的關鍵，在於展店規模效益與單月業績高峰的雙重共振結果；店數規模上，台灣八方雲集品牌門市已從2025年第一季的1,018家擴張至1,040家，梁社漢排骨品牌則從231家成長至250家，光是台灣市場的兩大品牌合計淨增就超過40家門市，在經濟規模持續放大且透過汰弱留強的門市營運體質改善，毛利率與營業效率同步獲得提升，所以今年3月合併營收8.1億元就創下集團歷史單月新高紀錄，使第一季整體業績基礎更為厚實，也讓全季的實質獲利繳出一張亮眼成績單。

八方雲集美國市場也是動作頻頻，加州第15家門市已於北加州矽谷核心都市聖荷西（San Jose）完成開設，聖荷西為加州第三大城市，亞裔及華人人口比例高，試營運期間市場反應理想，為集團美國展店版圖再添重要據點。

八方雲集表示，進入2026年第二季，集團將以穩健拓展為核心節奏持續推進各項營運計畫；台灣市場各縣市展店動能不會間斷，惟汰弱留強原則始終貫徹，對於品質與獲利不佳的門市，將持續優化汰換，確保整體門市網絡維持健康的獲利結構，美國市場則進入加速落地階段，繼北加州聖荷西第15家門市完成開設並獲得市場熱烈迴響後，加州第16家門市籌備作業已啟動，集團對美國展店前景審慎樂觀，海外規模化布局已成為中長期成長的重要動能來源。在數位服務升級方面，「八方點」線上點餐系統導入率目前已達全台門市76%，以「八方點免排隊，手機先點，取餐快點！」為消費者帶來更流暢的點餐體驗，搭配門市線下的自助點餐機鋪設，集團數位化服務能量將持續擴大，為消費者與投資股東共同創造長期有利之價值。