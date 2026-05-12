國產財報／首季獲利8.53億元、EPS 0.7元 與去年比穩健持平

國產（2504）12日董事會通過今年第1季財報，集團合併營收來到50.33億元高檔，稅後淨利8.53億元，每股稅後純益（EPS）0.7元，相較去年同期的0.71元，獲利佳績穩健持平，今年以來的營運表現仍然強勁有「利」。

國產表示，儘管「土方之亂」引起營建產業波段震盪，遞延全台大量建案的興建計畫，不過累月的發展後，政府於北中南大舉建置相關的土方去化場所，包括台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，問題逐漸解套之際，上述遞延的營建計畫可望回到強勁的興建進程，相關的產業鏈也將重回穩健且正向的成長曲線。

加上全球AI需求依然表現強勁，國內外科技大廠在台繼續先進廠辦興建，遍布台灣西部各科學園區科技廊道，均有國產建材集團的龐大混凝土車隊，穿梭其中進行大量高端混凝土澆築作業，撐起萬馬奔騰的科技大建設，也撐起集團營運穩健發展。

國產集團以低碳優勢的全建材集團布局，除了推出領先業界最多的67張國內外相關低碳認證的高端混凝土產品外，旗下國宇建材近期也率先獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」核定通過。這項計畫首創將MOF（金屬有機框架）固態捕碳技術與ALC碳礦化製程深度整合，應用於國宇ALC輕質磚及嵌板產品中，不僅為台灣淨零建築提供首創的「負碳解決方案」，也可以大量協助台灣高科技產業大舉進行碳去化、加速邁向碳中和目標，同時也墊高國產建材實業集團的碳競爭優勢。

受惠於上述強勁的科技大建設與低碳佈局優勢，集團營運表現相當穩健、獲利達成率維持高檔，董事會公布第1季財報仍維持高檔的50.33億元集團合併營收，稅後淨利8.53億元，EPS 0.7元，相較去年同期的0.71元，獲利佳績呈現穩健持平現象。

預估短期的未來，隨著政府階段性解決全台土方之亂之後，當前遞延的營建案場，可望回到強勁的興建進程，所以國產建材在現有的科技大建設撐起的穩健營運之外，還將新增恢復遞延的大量建案混凝土需求，挹注營運態勢在更加強健的盤勢中穩健有力。

國產強調，AI科技快速發展，帶動半導體等重大廠辦建設全面啟動，除了現有的西部科技廊道，沙崙南科四期、龍潭科三期等園區都有機會陸續加入大建設行列，同時也加速全球對低碳淨零與永續建築的迫切需求。面對這樣的趨勢，國產集團不斷深化低碳的相關先進創新研發、也在近期動工興建爐石研磨二廠，發揮「材料為王」策略佈局。這次旗下的國宇建材配合全建材集團的低碳優勢佈局，更以「MOF捕碳與ALC碳礦化整合之CCU負碳技術研發暨方法學驗證計畫」，獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」核定通過。

國產解釋，本計畫是以MOF（金屬有機框架）固態捕碳技術為核心，在工廠端進行二氧化碳捕捉，並將捕捉的二氧化碳導入ALC製程中，再透過「碳礦化」的化學反應，應用在ALC輕質磚及嵌板等低碳產品的生產中，不僅讓製程減碳，還能朝高品質的「負碳建材」方向發展，未來可對接低碳建築市場需求，打造全台首座符合國際方法學認證的碳礦化負碳生產線。

此外，國宇建材不僅能提供高端的ALC輕質磚/嵌板等低碳建材，更能夠新增目前全球最夯、最先進的碳封存服務，領先同業以本土在地的負碳解決方案，持續累積雄厚的營運優勢之餘，更協助台灣全面掌握AI的龐大商機，同時兼顧全球低碳願景、達到碳中和的燃眉之急目標。