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欣陸財報／首季獲利2.71億元、年增5.8倍 EPS 達0.33元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸投控（3703）11日公告2026年第1季財務報告。首季合併營收為63.61億元、年減14.1%，營業淨利為3.24億元、年增58.7%，稅後純益為2.71億元、年增5.8倍，主因新建案交屋認列推升獲利大幅成長，每股純益為0.33元。

欣陸投控表示，今年首季合併營收較去年同期減少14.1%，主因環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營建工程收入減少，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期成長之貢獻。

此外，欣陸投控首季營業毛利率受不動產開發事業之營收占比提升影響，較去年同期上升4.2個百分點。在毛利率帶動之下，欣陸投控第1季營業淨利較去年同期成長58.7%，稅後純益較去年同期成長580.5%。

欣陸投控指出，目前三大事業體均維持充實的營收存量。截至今年第1季底，營建工程事業（大陸工程）的營收存量1,103億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.7倍。

截至今年3月底，不動產開發事業的營收存量為261億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業於第1季取得新專案，推升營收存量達歷史新高的894億元，相當於該事業體2025年合併營收的11.6倍。

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