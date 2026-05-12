快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

麗豐雙報喜 Q1 EPS 1.41元、年增107％ 前四月營收12.67億、年增12％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
麗豐董事會發布趙承佑接任董事長，全面負責集團戰略規劃與經營管理，此次交接象徵麗豐集團邁向智慧化、年輕化與國際化的新階段，為長期穩健發展奠定基礎。麗豐／提供
麗豐董事會發布趙承佑接任董事長，全面負責集團戰略規劃與經營管理，此次交接象徵麗豐集團邁向智慧化、年輕化與國際化的新階段，為長期穩健發展奠定基礎。麗豐／提供

麗豐-KY（4137）首季獲利成長、4月營收成長雙報喜！公司11公告2026年第1季合併營收9.18億元，年增15％，營業利益1.43億元，稅後淨利1.16億元，每股稅後純益（EPS）為1.41元亦分別年增49％、108％、107％。

麗豐並步公佈2026年4月合併營收幣3.49億元，月增2％，年增4％，累計2026年前四月合併營收為12.67億元，年增12％，可見主營通路「克麗緹娜」門店經營體質持續優化與數位化管理效益顯現，帶動整體營運結構穩健改善，展現「科技美業」轉型策略逐步發酵之成果。

麗豐-KY表示，面對美容服務產業長期存在的人力依賴高、服務標準化不足與顧客黏著度偏低等痛點，集團持續從「門店端」推動營運升級，透過AI與數據技術重塑服務流程。其中，「花精部絡AI智能機器人定制調理」已逐步在核心門店發揮規模化效益，不僅提升服務一致性與體驗精準度，也同步帶動客單價、回購率與人效表現的結構性改善。

麗豐董事會同時發佈重要人事公告：集團董事長陳碧華卸任，由原集團執行長兼總經理趙承佑先生接任董事長，全面負責集團戰略規劃與經營管理。此次交接象徵著麗豐集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段，為品牌長期穩健發展奠定堅實基礎。

麗豐主營業務為經營克麗緹娜美容連鎖加盟店，「CHLITINA克麗緹娜」品牌由陳武剛於1989年在臺灣創立，1997年正式進入大陸市場，在陳碧華帶領下，1999年於上海開設首家直營店，借力加盟連鎖模式快速佈局大陸市場;2002年在上海松江建立自主研發與供應鏈中心，實現產品研發、生產製造自主可控;2013年推動集團以麗豐-KY在台上市，成為臺灣資本市場首家連鎖美容掛牌企業，逐步成長為橫跨兩岸、輻射東南亞的國際化美業集團。

卸任後，陳碧華將繼續擔任集團董事，並出任首席產品顧問，專注產品品質把控與研發把關，作為新管理團隊的堅實後盾，持續為集團發展貢獻力量。

EPS 麗豐

延伸閱讀

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

飛捷強勢漲停 首季EPS達2.51元、創單季歷史新高

慶豐富財報／首季每股純益0.51元 4月營收4.12億元 年增9.3%

和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

相關新聞

和泰車4月合併營收年增30% 裕隆4月營收年增3.9%

車廠4月營收受到關稅因素影響買氣，普遍呈現衰退局面，龍頭車廠和泰車（2207）4月合併營收301.6億元，年增達30.03%，單月營收首度站上300億元大關，今年前四月合併營收1,007.8億元，年增5.75%也是同期最高。

寶成4月合併營收年增3.8% 製鞋景氣回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；其中，4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣回穩。

台泥4月合併營收年減3% 亞泥減9%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（11）日公布4月合併營收，台泥4月合併營收122.1億元，月增42.1%，年減3.7%；亞泥4月合併營收56.9億元，月增6.5%，年減9.27%。

晶華第1季獲利年增勁揚八成

觀光餐飲股晶華（2707）昨（11）日召開董事會，通過第1季財報，單季稅後純益為7.33億元，較去年同期增加84.39%，每股純益為5.73元，獲利數字改寫單季歷史次高紀錄。

振大環球第1季 EPS 4.81元 冠星2.59元

成衣製造廠振大環球（4441）昨（11）日公布第1季財報，合併營收18.9億元，年增25.20%，季增5.21%；稅後淨利3.29億元，年增15.42%，季增40.43%，單季每股純益4.81元，創下最強第1季表現。

長榮航太第1季 EPS 2.58元

長榮航太（2645）受惠客貨機維修市場成長，另發動機零組件出貨穩定，製造銷貨營收亦較預期增加。第1季單季稅後純益9.65億元，年增73%，每股純益2.58元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。