麗豐雙報喜 Q1 EPS 1.41元、年增107％ 前四月營收12.67億、年增12％

麗豐-KY（4137）首季獲利成長、4月營收成長雙報喜！公司11公告2026年第1季合併營收9.18億元，年增15％，營業利益1.43億元，稅後淨利1.16億元，每股稅後純益（EPS）為1.41元亦分別年增49％、108％、107％。

麗豐並步公佈2026年4月合併營收幣3.49億元，月增2％，年增4％，累計2026年前四月合併營收為12.67億元，年增12％，可見主營通路「克麗緹娜」門店經營體質持續優化與數位化管理效益顯現，帶動整體營運結構穩健改善，展現「科技美業」轉型策略逐步發酵之成果。

麗豐-KY表示，面對美容服務產業長期存在的人力依賴高、服務標準化不足與顧客黏著度偏低等痛點，集團持續從「門店端」推動營運升級，透過AI與數據技術重塑服務流程。其中，「花精部絡AI智能機器人定制調理」已逐步在核心門店發揮規模化效益，不僅提升服務一致性與體驗精準度，也同步帶動客單價、回購率與人效表現的結構性改善。

麗豐董事會同時發佈重要人事公告：集團董事長陳碧華卸任，由原集團執行長兼總經理趙承佑先生接任董事長，全面負責集團戰略規劃與經營管理。此次交接象徵著麗豐集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段，為品牌長期穩健發展奠定堅實基礎。

麗豐主營業務為經營克麗緹娜美容連鎖加盟店，「CHLITINA克麗緹娜」品牌由陳武剛於1989年在臺灣創立，1997年正式進入大陸市場，在陳碧華帶領下，1999年於上海開設首家直營店，借力加盟連鎖模式快速佈局大陸市場;2002年在上海松江建立自主研發與供應鏈中心，實現產品研發、生產製造自主可控;2013年推動集團以麗豐-KY在台上市，成為臺灣資本市場首家連鎖美容掛牌企業，逐步成長為橫跨兩岸、輻射東南亞的國際化美業集團。

卸任後，陳碧華將繼續擔任集團董事，並出任首席產品顧問，專注產品品質把控與研發把關，作為新管理團隊的堅實後盾，持續為集團發展貢獻力量。