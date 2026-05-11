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慶豐富財報／首季每股純益0.51元 4月營收4.12億元 年增9.3%
居家生活用品全方位供應商慶豐富實業（9935）公布第1季合併財報，合併營收12.07億元、年增1.5%，創歷年同期新高，稅後純益0.89億元、年減1%，每股稅後純益0.51元，首季獲利仍與去年同期維持相當水準。
慶豐富表示，第1季窗簾事業仍為推升集團營運成長的主要關鍵，主要受惠於線上電商通路促銷活動效益持續發酵，帶動電商平台成交率與拉貨力道同步提升。
同時，建築師、建商等專業市場客戶訂單需求，亦維持良好出貨水準，不僅推升整體窗簾事業營收保持穩健成長，並創造整體業務結構優化效益，挹注第1季毛利率達27%，年增2個百分點。
慶豐富亦同步公布4月合併營收4.12億元、年增9.3%；累計前四月合併營收16.19億元、年增3.4%。
慶豐富表示，4月營收主要受惠窗簾事業全渠道通路客戶拉貨需求保持良好水準，尤其線上電商通路與專業市場客戶訂單動能延續，加上集團持續深化產品結構優化與供應鏈效率提升，帶動整體營運表現維持穩健成長態勢。
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