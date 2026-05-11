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台玻財報／營運連三季走高 首季獲利跳增至5.93億、EPS 0.2元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台玻董事長林伯豐。記者曾吉松／攝影
台玻董事長林伯豐。記者曾吉松／攝影

台玻（1802）11日公布首季營運持續轉盈，單季營收達102.44億元、年增6.13%，稅後純益達5.93億元，大幅優於去年同期虧損表現，每股純益達0.2元，不僅優於去年同期每股淨虧0.13元，更呈現連三季獲利，顯示在AI高需求拉動，台玻營運正全速前進中。

台玻近兩、三年，受惠AI高需求，集團旗下電子級玻纖布，包括低介電（Low DK）、二代低介電玻纖布、低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款產品獲CCL客戶認證，成功打入輝達供應鏈，不僅讓台玻在去年下半年連兩季虧轉盈，且呈現「季季高」，今年首季營運已連三季獲利。

在高階電子級玻纖布供不應求，且報價上漲下，台玻今年首季營收達102.44億元，較去年同期96.52億元增加6.13%，毛利率更大增8.27個百分點、達19.22%，營業利益達8.07億元，較去年虧損1.63億元呈現跳躍式成長，單季稅後純益達5.93億元，大幅優於去年同期虧損3.698億元，每股稅後純益達0.2元，呈現「季季高」。

財報 台玻 輝達

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