寶成4月合併營收年增3.8% 製鞋景氣回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；其中，4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣回穩。

寶成重要子公司裕元工業，4月自結營收為7.02億美元（折合約新台幣222.77億元），較去年同期增加6.6%，其中製鞋業務當月營收年增6.9%；累計前四月自結營收則為26.89億美元，較去年同期略增0.1%，其中製鞋業務累計營收年減2.3%。

由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，4月營收為人民幣13.76億元（約1.99億美元）、年增0.1%；累計前四月營收為人民幣64.27億元（約9.31億美元）、年減0.8%，跌幅有所收斂，顯示主要營運地區中國大陸的終端市場需求表現回穩。