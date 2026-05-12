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和泰車4月合併營收年增30% 裕隆4月營收年增3.9%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車廠4月營收受到關稅因素影響買氣，普遍呈現衰退局面，龍頭車廠和泰車（2207）4月合併營收301.6億元，年增達30.03%，單月營收首度站上300億元大關，今年前四月合併營收1,007.8億元，年增5.75%也是同期最高。

和泰車表示，4月營收衝高主要是RAV4、COROLLA CROSS銷售突出，再加上日本五家日野經銷商開始納入集團營收，使和泰車單月營收改寫歷史紀錄。

整體車市呈現國產車持平，成長與衰退幅度都不大，但進口車受創嚴重，反映至各車廠的營收也都表現不佳，幾家車廠中，裕隆4月營收58.3億元，年增3.9%，前四月營收228.7億元，年減2.6%；中華車4月營收28.2億元，年減5.2%，前四月營收122.4億元，年增12%；三陽4月營收52.5億元，年減8.9%，前四月營收202.6億元，年減2.8%；汎德永業4月營收36.1億元，年減29.1%，累計125.6億元。年減31.1%。

和泰車 裕隆 營收

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寶成4月合併營收年增3.8% 製鞋景氣回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；其中，4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣回穩。

台泥4月合併營收年減3% 亞泥減9%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（11）日公布4月合併營收，台泥4月合併營收122.1億元，月增42.1%，年減3.7%；亞泥4月合併營收56.9億元，月增6.5%，年減9.27%。

晶華第1季獲利年增勁揚八成

觀光餐飲股晶華（2707）昨（11）日召開董事會，通過第1季財報，單季稅後純益為7.33億元，較去年同期增加84.39%，每股純益為5.73元，獲利數字改寫單季歷史次高紀錄。

振大環球第1季 EPS 4.81元 冠星2.59元

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長榮航太第1季 EPS 2.58元

長榮航太（2645）受惠客貨機維修市場成長，另發動機零組件出貨穩定，製造銷貨營收亦較預期增加。第1季單季稅後純益9.65億元，年增73%，每股純益2.58元。

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