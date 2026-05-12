和泰車4月合併營收年增30% 裕隆4月營收年增3.9%

車廠4月營收受到關稅因素影響買氣，普遍呈現衰退局面，龍頭車廠和泰車（2207）4月合併營收301.6億元，年增達30.03%，單月營收首度站上300億元大關，今年前四月合併營收1,007.8億元，年增5.75%也是同期最高。

和泰車表示，4月營收衝高主要是RAV4、COROLLA CROSS銷售突出，再加上日本五家日野經銷商開始納入集團營收，使和泰車單月營收改寫歷史紀錄。

整體車市呈現國產車持平，成長與衰退幅度都不大，但進口車受創嚴重，反映至各車廠的營收也都表現不佳，幾家車廠中，裕隆4月營收58.3億元，年增3.9%，前四月營收228.7億元，年減2.6%；中華車4月營收28.2億元，年減5.2%，前四月營收122.4億元，年增12%；三陽4月營收52.5億元，年減8.9%，前四月營收202.6億元，年減2.8%；汎德永業4月營收36.1億元，年減29.1%，累計125.6億元。年減31.1%。