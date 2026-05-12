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士電4月營收年增32% 華城增6%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電雙雄華城（1519）、士電（1503）昨（11）日公告財報及營收，兩大廠再度繳出營運好成績。華城第1季稅後純益10.38億元，年增20.6%；每股純益（EPS）3.29元，單季獲利寫最強第1季。

華城4月營收22.48億元，年增6.38%；累計今年前四月營收70.05億元，年增7.2%，單月、累月營收創同期新高。

士電4月營收34.04億元，年增32.53%；累計今年前四月149.63億元，年增16.32%，單月、累月創同期新高。

北美電力市場需求激增、AI科技發展下，華城近年營運穩健成長。華城表示，目前訂單能見度已達2028年，其中AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年AIDC營運占比可望超過10％。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，士電表示，在AI產業帶動下，電力設備市場需求會比去年更爆發，未來這一塊需求只會愈來愈多，成長動能相當良好。

士電 營收 華城

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