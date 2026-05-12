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中鋼4月合併營收衝上23個月高峰

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（11）日公布4月合併營收308億元，為2024年6月至今長達23個月來最高，單月營收年增2%，顯示鋼價調整與出貨動能開始發酵，預期接下來會「月來月好」，尤其昨天大陸龍頭廠寶鋼調漲新盤價，將激勵中鋼獲利進一步向上提升。

今年前四個月中鋼累計營收為1,100億元，較去年同期的1,134億元年減約2%，反映第1季鋼市仍處於調整期，價格尚未完全反映成本壓力。

法人指出，一年多以來中鋼單月營收長期低於去年同期，除了今年1月小幅年增1%外，4月營收年增再轉正具有指標意義，主因來自中鋼自今年初以來連續調漲盤價策略逐步發酵，加上國際原物料行情維持高檔，鐵礦砂與焦煤價格支撐鋼價走勢，有助財務景況向上發展。

鋼廠營收開始回穩，亞洲主要鋼廠近期同步開出漲盤，帶動區域鋼市氛圍轉強，昨天大陸龍頭寶鋼調高6月盤價，每公噸上漲人民幣100元至200元，中鋼價格策略持續堅韌，今年鋼價連六漲已無懸念。

中鋼表示，從需求面來看，第2季進入傳統用鋼旺季，基礎建設與製造業需求逐步回溫，加上下游庫存水位偏低，補庫存動能延續，有助推升接單與出貨表現。

另一方面，近期中東局勢多變，但戰後重建預期升溫，市場看好未來鋼鐵需求將進一步提升，特別是在能源、石化與基礎建設領域，將帶動高值鋼材需求增加，這對中鋼近年積極推動的高值化產品策略而言，屬正向發展。

但法人提醒，鋼市復甦仍面臨不確定因素，包括全球經濟成長動能、匯率波動以及能源成本變化等，皆可能影響鋼價走勢與需求強度。

中鋼 營收 大陸

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