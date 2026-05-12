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統一營收寫最強4月

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

統一（1216）企業集團昨（11）日公布4月營收574.8億元，年增2.2%，累計前四個月營收為2,324.9億元，年增3.1%，單月、累月創同期新高。

統一旗下統一超昨日也同步公告4月營收299.1億元，年增4.8%，再創單月同期新高紀錄；累計前四個月營收為1,184.4億元，年增4.6%。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店等涉獵領域極為廣泛，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及統一實與其他流通事業挹注，統一企業4月營收創下歷史同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已將近8,400家，並持續創新與精進全台67座商場經營，穩步擴大市場觸及與服務深度。同時因應愚人節、兒童節、清明連假及媽祖遶境等節慶話題，聚焦uniopen會員、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化結構開發創新話題商品、策畫主題活動，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）等集團成員均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「APP」、「點數」、「支付」三大策略架構OPENPOINT點數生態圈，截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員經濟規模已突破千億。結合線上線下通路推廣中國信託uniopen聯名卡有成，有效帶動超過7成會員擁有OPENPOINT點數翻倍、四成會員擁有超過一萬點OPENPOINT。其中5萬名「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員消費金額與來店頻次遠高於一般會員，平均貢獻金額高出近12倍。截至4月底，會員數逼近2,000萬人，會員規模與活躍度穩健成長。

展望5月，統一企業集團串聯旗下7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、星巴克等關係企業品牌，推出Love mom系列活動與販售「空運進口康乃馨」，積極掌握母親節商機。台灣7-ELEVEN持續因應節慶話題、報稅季及對應氣溫逐漸升高，推出多元主題活動與話題新品，並結合會員互動機制與優惠活動等，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長，積極架構超越消費者期待的生活服務平台。

統一企業 營收 平台

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