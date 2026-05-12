晶華第1季獲利年增勁揚八成

觀光餐飲股晶華（2707）昨（11）日召開董事會，通過第1季財報，單季稅後純益為7.33億元，較去年同期增加84.39%，每股純益為5.73元，獲利數字改寫單季歷史次高紀錄。

另外，觀光餐飲股的瓦城、亞洲藏壽司昨日亦公告今年首季財報，單季EPS分別繳出1.64元、1.42元的佳績。

晶華財報亮眼主因出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元，若排除出售股權利益，稅後純益為4.68億元，仍比去年同期增加16.35%，顯示本業獲利亦有雙位數成長。

晶華同時公告4月單月營收5.13億元，年增0.56%。晶華今年以來受惠於國際商務住房來客穩定、春酒與外燴等餐飲需求活絡、以及麗晶精品業績逐年成長，前四月累積營收仍持續創下同期歷史新高，來到24.60億元，年增3.98%。

展望後市，即將到來的端午連假以及暑假，向來是國旅的重要檔期，集團旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅皆已陸續推出各式親子住房專案以及夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看八成。

瓦城首季合併營收達16.53億元，年增3.53%，創歷史同期新高；稅後純益6,984萬元，年減30.4%，每股純益1.64元。瓦城表示，台灣市場首季營收與獲利雙成長，台灣營收16.43億元，年增2.87%，獲利1.06億元，年增5.57%。合併獲利雖受美國市場布局等策略性投資影響，惟隨著美國首店營運逐步穩定、營收規模放大，相關投入對整體獲利的影響已逐步收斂。集團並規劃6月在美國推出全新品牌「BO BO THAI」，7月接續推出「SHANN SHANN」。

瓦城並公告4月合併營收4.97億元，年增13.68%；累計前四月營收21.50億元，年增5.71%，單月及累計營收皆創同期新高。

亞洲藏壽司首季合併營收14.8億，年增11.1％，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，每股稅後純益1.42元，較去年同期虧轉盈。