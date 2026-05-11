櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

台灣櫻花（9911）公布第1季合併財報，受惠於AI KITCHEN市場滲透率持續提升，帶動零售與建案市場產品升級需求成長，首季合併營收29.10億元、年增5.5%，稅後純益4.08億元、年增7.3%，每股稅後純益1.87元，營收、獲利雙創單季新高。

台灣櫻花4月合併營收8.55億元、年增6.4%；累計前四月合併營收37.65億元、年增5.6%，續創同期新高。在核心換購需求穩定、AI智能產品滲透率提升，以及各事業布局穩步推進下，台灣櫻花對全年營運維持審慎樂觀看法。

台灣櫻花指出，集團自2024年首推AI KITCHEN以來，市場反應良好，消費者對智慧化廚房需求明顯提升，並帶動AI廚衛電與整體廚房升級趨勢，逐步成為廚具市場發展新方向，AI KITCHEN亦成為推動營運成長的重要核心策略。

台灣櫻花第1季AI智能產品銷售皆較去年同期成長，其中AI除油煙機銷售數量年增雙位數，持續帶動產品組合優化與高階產品銷售占比提升。受惠於AI智能產品滲透率提升，以及既有家庭換購與居家升級需求穩定，帶動廚衛電事業第1季營收年增3.4% 。

廚居事業方面，隨著AI KITCHEN導入比例持續提升，第1季建案市場AI KITCHEN簽約占比已達20%，帶動整體簽約金額年增8%，顯示AI KITCHEN已逐步成為建案市場產品升級的重要方向。

此外，受惠於過往已簽約建案陸續進入交屋與出貨階段，第1季建案出貨年增6%，帶動整體廚房業務維持穩健成長。

零售通路方面，隨AI KITCHEN零售銷售占比由去年同期18%提升至25%，帶動智慧廚房與智能廚衛電產品需求提升，推升第1季整體廚房出貨維持雙位數表現，反映消費者對智慧化廚房接受度持續提高，並帶動既有家庭換購與廚房升級需求增溫。

海外市場方面，公司持續深耕越南市場，並穩步推進通路布局與銷售據點拓展，第1季營運較去年同期成長約2成；此外，北美除既有市場銷售穩定成長，集團也持續拓展當地代理商合作與市場經營，預期帶動整體營運規模逐步提升。

台灣櫻花表示，隨著在地通路佈建與品牌能見度逐步提升，海外市場營運規模持續提升，未來除可望持續挹注營收成長，越南與北美市場營運基礎逐步穩固，並為未來海外市場發展累積成長動能。

另外，台灣櫻花「HOME in O.N.E」核心在於整合廚衛電、整體廚房與全屋裝修等事業佈局，透過產品、通路與服務整合，逐步擴大整體居家服務版圖，並持續強化各事業間的協同效益。

在此佈局下，櫻花家居持續深化全屋裝修的整體家居服務。隨著房市趨於保守，建商「買屋送裝潢」銷售模式逐步擴大，也有助帶動家居業務需求增溫，進一步提升「HOME in O.N.E」整合服務滲透率。

台灣櫻花表示，集團運用消費者行為大數據所研發的AI智能產品，市場反應良好，未來除持續優化產品功能與應用、提升消費者使用體驗外，也將同步推動通路升級，進一步提升消費者從選購、體驗到售後服務的整體購買體驗。

展望未來，台灣櫻花強調，將持續以AI智能產品為核心，深化AI KITCHEN、通路升級與服務體驗布局，並結合水產品、全屋裝修與越南市場發展，持續推動產品高階化與營運結構優化，進一步提升整體營運效益。