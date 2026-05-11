快訊

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聽新聞
0:00 / 0:00

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣櫻花第1季AI智能產品銷售皆較去年同期成長。台灣櫻花提供
台灣櫻花第1季AI智能產品銷售皆較去年同期成長。台灣櫻花提供

台灣櫻花（9911）公布第1季合併財報，受惠於AI KITCHEN市場滲透率持續提升，帶動零售與建案市場產品升級需求成長，首季合併營收29.10億元、年增5.5%，稅後純益4.08億元、年增7.3%，每股稅後純益1.87元，營收、獲利雙創單季新高。

台灣櫻花4月合併營收8.55億元、年增6.4%；累計前四月合併營收37.65億元、年增5.6%，續創同期新高。在核心換購需求穩定、AI智能產品滲透率提升，以及各事業布局穩步推進下，台灣櫻花對全年營運維持審慎樂觀看法。

台灣櫻花指出，集團自2024年首推AI KITCHEN以來，市場反應良好，消費者對智慧化廚房需求明顯提升，並帶動AI廚衛電與整體廚房升級趨勢，逐步成為廚具市場發展新方向，AI KITCHEN亦成為推動營運成長的重要核心策略。

台灣櫻花第1季AI智能產品銷售皆較去年同期成長，其中AI除油煙機銷售數量年增雙位數，持續帶動產品組合優化與高階產品銷售占比提升。受惠於AI智能產品滲透率提升，以及既有家庭換購與居家升級需求穩定，帶動廚衛電事業第1季營收年增3.4% 。

廚居事業方面，隨著AI KITCHEN導入比例持續提升，第1季建案市場AI KITCHEN簽約占比已達20%，帶動整體簽約金額年增8%，顯示AI KITCHEN已逐步成為建案市場產品升級的重要方向。

此外，受惠於過往已簽約建案陸續進入交屋與出貨階段，第1季建案出貨年增6%，帶動整體廚房業務維持穩健成長。

零售通路方面，隨AI KITCHEN零售銷售占比由去年同期18%提升至25%，帶動智慧廚房與智能廚衛電產品需求提升，推升第1季整體廚房出貨維持雙位數表現，反映消費者對智慧化廚房接受度持續提高，並帶動既有家庭換購與廚房升級需求增溫。

海外市場方面，公司持續深耕越南市場，並穩步推進通路布局與銷售據點拓展，第1季營運較去年同期成長約2成；此外，北美除既有市場銷售穩定成長，集團也持續拓展當地代理商合作與市場經營，預期帶動整體營運規模逐步提升。

台灣櫻花表示，隨著在地通路佈建與品牌能見度逐步提升，海外市場營運規模持續提升，未來除可望持續挹注營收成長，越南與北美市場營運基礎逐步穩固，並為未來海外市場發展累積成長動能。

另外，台灣櫻花「HOME in O.N.E」核心在於整合廚衛電、整體廚房與全屋裝修等事業佈局，透過產品、通路與服務整合，逐步擴大整體居家服務版圖，並持續強化各事業間的協同效益。

在此佈局下，櫻花家居持續深化全屋裝修的整體家居服務。隨著房市趨於保守，建商「買屋送裝潢」銷售模式逐步擴大，也有助帶動家居業務需求增溫，進一步提升「HOME in O.N.E」整合服務滲透率。

台灣櫻花表示，集團運用消費者行為大數據所研發的AI智能產品，市場反應良好，未來除持續優化產品功能與應用、提升消費者使用體驗外，也將同步推動通路升級，進一步提升消費者從選購、體驗到售後服務的整體購買體驗。

展望未來，台灣櫻花強調，將持續以AI智能產品為核心，深化AI KITCHEN、通路升級與服務體驗布局，並結合水產品、全屋裝修與越南市場發展，持續推動產品高階化與營運結構優化，進一步提升整體營運效益。

營收 廚房 消費者

延伸閱讀

裕慶營收／商用展示架出貨動能強勁 4月3.68億元刷新同期新高

振大環球財報／首季獲利季增四成 EPS 4.81元創同期新高

和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

華城財報／AIDC成為重電新主流需求 第1季獲利、4月營收均創同期新高

相關新聞

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

台灣櫻花（9911）公布第1季合併財報，受惠於AI KITCHEN市場滲透率持續提升，帶動零售與建案市場產品升級需求成長，首季合併營收29.10億元、年增5.5%，稅後純益4.08億元、年增7.3%，每股稅後純益1.87元，營收、獲利雙創單季新高。

寶成營收／4月223億元、年增3.8% 回到成長軌道 製鞋與通路同步回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）11日公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.2%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣有回穩跡象。

麗豐-KY首季獲利倍增 啟動第三代接班！趙承佑接任董事長

麗豐-KY（4137）11日公告財報，首季合併營收9.18億元，年增15％，稅後純益1.16億元，年增108％，稅後每股盈餘1.41元。董事會同時通過重要人事案，原董事長陳碧華卸任，改由其子、原集團執行長兼總經理趙承佑接任董事長。由於陳碧華為全豐盛集團總裁陳武剛之女，此次交棒也象徵麗豐集團正式邁入第三代接班階段，可望帶領集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段。

星宇航空4月營收46.8億元 年增30%

星宇航空（2646）2026年4月總營收46.8億元，年增率30%。1~4月累計總營收達184.4億元，較去年同期成長25%。

華航營收／4月208億元、年增16.4% 再創單月最高紀錄

華航（2610）集團 4 月份合併營收為 208.54 億元，較去年同期增幅 16.49%，再創歷史單月最高紀錄。其中，客運收入 116.48 億元，較去年同期成長 9.58%，為歷年同期最高；貨運收入 73.25 億元，較去年成長27.13%。

信義法說會／仲介事業人均產值攀升 首季獲利近1.6億、EPS 0.22元

信義房屋（9940）11日在法說會中表示，首季集團營運在房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升，內部業務激勵機制「圓夢行動計畫」的效果繼續發酵中，加上受惠「信義嘉品」兩成新成屋持續交屋，加上單季大陸「山水嘉庭」銷售11套、交屋8套，推升單季營運轉強，交出近年最亮眼首季成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。