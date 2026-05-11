建新國際營收／迎進出口擴張與高科技物流 4月與前四月雙創同期新高

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）11日公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.2%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣有回穩跡象。

2026-05-11 19:23