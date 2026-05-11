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建新國際營收／迎進出口擴張與高科技物流 4月與前四月雙創同期新高
專業整合物流廠建新國際（8367）喜迎出口擴張與高科技物流商機，4月自結合併營收2.86億元、年增16.6%；累計前四月合併營收10.7億元、年增3.8%，單月及累計營收均刷新歷年同期新高。
建新表示，近期營運亮眼，主要受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，帶動自動與傳統裝卸業務表現維持良好水準。
根據財政部公布4月海關進出口貿易統計，4月出口676.2億美元、年增39%，為歷年單月次高；4月進口532.7億美元、年增29.2%，亦為歷年單月次高。
其中，資通與視聽產品、電子零組件出口均達歷年單月次高水準，反映AI、高效能運算與半導體供應鏈需求延續，亦有助帶動海運、倉儲與內陸物流需求同步升溫。
建新指出，看好全球AI、高效能運算與半導體產業持續推升高科技物流需求，加上供應鏈重組、關稅政策變化與區域化生產趨勢，將帶動跨境物流、港區作業及倉儲需求持續擴大。
建新集團憑藉港區物流與倉儲資源、科學園區與產業核心區域布局，以及跨區域一站式整合服務能力，可望直接受惠物流需求擴張。
展望第2季，建新持審慎樂觀看法。隨著高科技產業物流需求持續成長、石化與傳產出口逐步回溫，加上倉儲客戶優化效益逐步顯現，以及港區裝卸與報關業務同步增溫，皆有望推升未來營運續揚。
另一方面，新科智慧物流園區第一期倉庫，目標於今年下半年開始貢獻營收，將打造台北港區內首座大型智慧物流中心，並提供多溫層冷鏈、智慧倉儲、電商發貨中心與科技廠辦等多元服務，成為建新中長期營運成長新引擎。
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