裕慶營收／商用展示架出貨動能強勁 4月3.68億元刷新同期新高

裕慶-KY（6957）受惠商用展示架客戶訂單備貨力道提升，自結4月合併營收3.68億元、年增53.3%，創歷年同期新高；累計前四月合併營收13.77億元，亦較去年同期成長34.4%。

裕慶表示，4月營收主要受惠商用展示架業務出貨動能延續，包括Lowe’s智能灑水系統展示架及安裝服務，以及Home Depot與Target等大型零售通路展示架訂單穩定認列，部分新專案也開始量產出貨，均帶動整體接單與出貨表現持續增溫。

隨著集團近年積極深化「設計＋製造＋安裝服務」整合模式，除有助提升產品附加價值與專案整體貢獻度外，也進一步強化與客戶間長期合作黏著度，成為推升整體營運穩健成長的關鍵。

除既有商用展示架業務已感受客戶訂單備貨力道提升外，裕慶亦積極推動新產品與新服務佈局。包括，看好智慧零售應用成為零售通路升級的重要方向，裕慶持續推進數位貨架、智慧電子標籤展示架等相關產品開發。

裕慶期望透過結合智慧零售與數據化管理需求，提升展示架產品的附加價值，並協助客戶強化終端門市的商品管理效率與展示效益。

其次，裕慶已正式啟動家用門鎖事業群，並規劃逐步貢獻營收，由於家用門鎖產品與既有展示架客戶群高度重疊，可藉由現有客戶平台快速導入新品，降低市場開發成本並縮短業務拓展週期，增添營運新動能。

展望下半年，裕慶持審慎樂觀看法。隨著國際大型零售通路客戶展店、改裝與智慧化升級需求仍維持穩健，加上集團近年持續強化中國、台灣與印尼多地生產供應布局，除有助提升交期彈性與生產效率，也能進一步強化成本控管與接單競爭優勢。

同時，裕慶亦積極推動數位貨架、智慧電子標籤展示架等新產品開發進程，並持續拓展家用門鎖新事業布局，以打造更多元營運結構與第二成長曲線，推動未來營運維持穩健成長態勢。