麗豐-KY首季獲利倍增 啟動第三代接班！趙承佑接任董事長

麗豐-KY（4137）11日公告財報，首季合併營收9.18億元，年增15％，稅後純益1.16億元，年增108％，稅後每股盈餘1.41元。董事會同時通過重要人事案，原董事長陳碧華卸任，改由其子、原集團執行長兼總經理趙承佑接任董事長。由於陳碧華為全豐盛集團總裁陳武剛之女，此次交棒也象徵麗豐集團正式邁入第三代接班階段，可望帶領集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段。

麗豐-KY主營業務為經營克麗緹娜美容連鎖加盟店，「CHLITINA克麗緹娜」品牌由陳武剛博士於1989年在臺灣創立，1997年正式進入大陸市場，在陳碧華帶領下，1999年於上海開設首家直營店，借力加盟連鎖模式快速佈局大陸市場，2002年在上海松江建立自主研發與供應鏈中心，實現產品研發、生產製造自主可控，2013年推動集團以麗豐-KY在台上市，成為臺灣資本市場首家連鎖美容掛牌企業，逐步成長為橫跨兩岸、輻射東南亞的國際化美業集團。陳碧華卸任後將繼續擔任集團董事，並出任首席產品顧問，專注產品品質把控與研發把關。

趙承佑則在2008年加入集團，從產品經理歷練成長，歷任董事長特助、集團品牌發言人、哲美學院營運長等關鍵崗位，2019年正式出任集團執行長兼總經理，帶領集團實現高質量發展。陳碧華表示，相信在新團隊帶領下，集團將以更靈活自信的姿態迎戰全球市場新格局，開啟下一個輝煌時代。

趙承佑則表示，接任董事長後，將以年輕化、AI智慧化、國際化為核心方向，持續深化科技賦能與業務創新，優化加盟生態與使用者服務體驗，推動品牌深耕全球市場。

麗豐-KY同步公告4月合併營收為3.49億元，月增2％，年增4％，累計前四月合併營收為12.67億元，年增12％，主要受惠主營通路「克麗緹娜」門店經營體質持續優化與數位化管理效益顯現，帶動整體營運結構穩健改善，展現「科技美業」轉型策略逐步發酵成果。