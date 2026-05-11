長榮航太Q1稅後純益年增73% 每股盈餘2.58元

長榮航太（2645）受惠於客貨機維修市場成長，另發動機零組件出貨穩定，製造銷貨營收亦較預期增加。第1季營收為47.39億元，年增率13.13%，稅後純益為9.65億元，年增率達73%，每股盈餘2.58元。

展望未來，由於原物料供應鏈問題，新飛機出廠交機數量未如預期，各公司舊機型繼續服役，並以增加進廠檢查項目來提高飛機的可靠度，致使維修營收增加，也進一步推升營收、獲利向上攀升。

全球通膨漸受控制，經濟朝向正軌發展，航空公司因應長期的客運及貨運需求成長趨勢，115年預估全球旅客運量將高出約7‒10%，航空業需求強勁，民航機MRO市場規模穩健成長，推估2026年全球MRO市場規模可達美金1,080億。

至於機體維修業務，2026年產能幾乎全數取得客戶訂單，少量餘裕產能正與潛在客戶商討中，整體維修需求穩定成長。北美市場及東北亞市場主要客戶提出增加維修需求，已調整產線因應；已開始進行歐盟與英國市場B787 C CHECK維修，正與客戶洽談增加進廠維修架次。公司已取得新一代機型B737MAX及A350維修能量，開發新機型的維修客戶增加公司營收。