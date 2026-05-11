統一受惠本業及統一超貢獻 4月營收創同期新高

食品龍頭統一企業公布4月營收為新台幣574.8億元，年增2.26%，創同期新高；統一向中央社記者表示，受惠於食品本業、轉投資統一中控與統一超皆有成長所致。

統一企業今年前4月營收為2324.97億元，年增3.11%，同樣創同期新高。

統一超今天公布4月營收為299.1億元，年增4.88%，創歷史同期新高。統一超透過新聞稿表示，台灣7-ELEVEN持續展店，截至目前全台門市與智慧販賣機等據點合計已將近8400家，並持續優化全台67座商場經營。

另外，統一超表示，轉投資小金雞菲律賓7-ELEVEN、統一精工、康是美、星巴克均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

統一超也指出，4月因應愚人節、兒童節、清明連假及媽祖遶境等節慶話題，聚焦會員、鮮食、咖啡、茶飲、預購等，開發創新話題商品，策劃主題活動，創造來客與消費，推升整體營運。

展望5月，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續因應節慶話題、報稅季及對應氣溫逐漸升高，推出多元主題活動與話題新品，並結合會員互動機制與優惠活動等，帶動來客數與消費動能，有望持續推升整體營運表現。