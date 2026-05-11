快訊

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聽新聞
0:00 / 0:00

統一受惠本業及統一超貢獻 4月營收創同期新高

中央社／ 台北11日電

食品龍頭統一企業公布4月營收為新台幣574.8億元，年增2.26%，創同期新高；統一向中央社記者表示，受惠於食品本業、轉投資統一中控與統一超皆有成長所致。

統一企業今年前4月營收為2324.97億元，年增3.11%，同樣創同期新高。

統一超今天公布4月營收為299.1億元，年增4.88%，創歷史同期新高。統一超透過新聞稿表示，台灣7-ELEVEN持續展店，截至目前全台門市與智慧販賣機等據點合計已將近8400家，並持續優化全台67座商場經營。

另外，統一超表示，轉投資小金雞菲律賓7-ELEVEN、統一精工、康是美、星巴克均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

統一超也指出，4月因應愚人節、兒童節、清明連假及媽祖遶境等節慶話題，聚焦會員、鮮食、咖啡、茶飲、預購等，開發創新話題商品，策劃主題活動，創造來客與消費，推升整體營運。

展望5月，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續因應節慶話題、報稅季及對應氣溫逐漸升高，推出多元主題活動與話題新品，並結合會員互動機制與優惠活動等，帶動來客數與消費動能，有望持續推升整體營運表現。

營收 中央社 統一企業

延伸閱讀

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

全家餐飲營收／4月2.38億元、年增15.7% 創同期新高

豆府營收／4月年增13.56%創同期新高 全台第100店上月達陣

漢來美食營收／4月5.15億元 創同期新高

相關新聞

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

台灣櫻花（9911）公布第1季合併財報，受惠於AI KITCHEN市場滲透率持續提升，帶動零售與建案市場產品升級需求成長，首季合併營收29.10億元、年增5.5%，稅後純益4.08億元、年增7.3%，每股稅後純益1.87元，營收、獲利雙創單季新高。

寶成營收／4月223億元、年增3.8% 回到成長軌道 製鞋與通路同步回穩

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）11日公布4月自結合併營收223.44億元，月增15.2%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣有回穩跡象。

麗豐-KY首季獲利倍增 啟動第三代接班！趙承佑接任董事長

麗豐-KY（4137）11日公告財報，首季合併營收9.18億元，年增15％，稅後純益1.16億元，年增108％，稅後每股盈餘1.41元。董事會同時通過重要人事案，原董事長陳碧華卸任，改由其子、原集團執行長兼總經理趙承佑接任董事長。由於陳碧華為全豐盛集團總裁陳武剛之女，此次交棒也象徵麗豐集團正式邁入第三代接班階段，可望帶領集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段。

星宇航空4月營收46.8億元 年增30%

星宇航空（2646）2026年4月總營收46.8億元，年增率30%。1~4月累計總營收達184.4億元，較去年同期成長25%。

華航營收／4月208億元、年增16.4% 再創單月最高紀錄

華航（2610）集團 4 月份合併營收為 208.54 億元，較去年同期增幅 16.49%，再創歷史單月最高紀錄。其中，客運收入 116.48 億元，較去年同期成長 9.58%，為歷年同期最高；貨運收入 73.25 億元，較去年成長27.13%。

信義法說會／仲介事業人均產值攀升 首季獲利近1.6億、EPS 0.22元

信義房屋（9940）11日在法說會中表示，首季集團營運在房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升，內部業務激勵機制「圓夢行動計畫」的效果繼續發酵中，加上受惠「信義嘉品」兩成新成屋持續交屋，加上單季大陸「山水嘉庭」銷售11套、交屋8套，推升單季營運轉強，交出近年最亮眼首季成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。