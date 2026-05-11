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華航營收／4月208億元、年增16.4% 再創單月最高紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航4月營收208億元，再創歷年單月最高紀錄。華航／提供
華航4月營收208億元，再創歷年單月最高紀錄。華航／提供

華航（2610）集團 4 月份合併營收為 208.54 億元，較去年同期增幅 16.49%，再創歷史單月最高紀錄。其中，客運收入 116.48 億元，較去年同期成長 9.58%，為歷年同期最高；貨運收入 73.25 億元，較去年成長27.13%。

客運方面，4 月上旬延續日韓賞櫻、東南亞潑水節旅遊熱潮，東京、福岡、首爾等航線持續熱銷外，大洋洲、兩岸等航線載客率亦達 85 成以上，表現亮眼；另受中東航班供給收縮影響，帶動歐洲及美洲航線需求提升，挹注整體收益成長。展望 5 月，東北亞旅運需求穩定；台中國際旅展限時優惠，精選台中出發航點機票，台中-沖繩未稅價 TWD 7,040元起，優惠期限至 5 月 12 日為止。

貨運方面，受中東地緣政治衝突影響，國際油價飆升加重油料成本，本公司調升燃油附加費與整體運價應變，並受惠AI、半導體等相關產品穩定供貨，使 4 月貨運收入除較去年同期增長，更較前一月增加 16%。中東戰事未歇，國際油價持續震盪，本公司將密切關注國際航空貨運市況，持續滾動式檢視燃油附加費與整體運價，彈性調整航班與艙位配置，盡力爭攬高價包艙及包機業務，控管收入及成本，以維持合理獲利。

華航 東南亞 航線

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