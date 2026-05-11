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華城財報／AIDC成為重電新主流需求 第1季獲利、4月營收均創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華城（1519）11日公告財報及營收，第1季稅後純益10.38億元，年增20.69％；每股稅後純益（EPS）3.29元，單季獲利創下同期新高。4月營收22.48億元，年增6.38%；累計今年前四月營收70.05億元，年增7.2%，單月、累月營收創同期新高。

北美電力市場需求激增、AI科技發展下，華城近年營運穩健成長，今年首季、營收續創同期新高。華城表示，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，其中AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年AIDC營運占比可望超過10％。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，今年AIDC已成為重電新主流需求，而華城憑藉著交期、客戶關係優勢，可望取得更多AI訂單，隨著在手訂單逐漸轉換成營收，預期華城今年AIDC營運占比將超過10%，較2025年僅占5%明顯成長。

另一方面，法人指，隨著美國對台灣進口商品關稅有望從20%降至15%，並對於重機電設豁免課徵對等關稅，使得美國對台重電課稅幅度低於中國、日本、韓國等重電競爭對手，提高華城等台灣重電廠商的產品競爭力。

明年華城除了持續受惠AIDC的重電需求之外，反映關稅成本的新訂單也將開始出貨，改善產品組合，加上華城近年持續發展智慧電力與系統整合技術研發，並取得6項專利，有利華城未來新產品的開發，跨入更多元的變壓器市場，提升長期營運競爭力。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

EPS 營收 華城

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