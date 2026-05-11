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美時營收／4月30.86億元、年增20% 主要受惠於Alvogen合併效益
美時（1795）11日公告2026年4月合併營收30.86億元，較去年同期成長20%，主要受惠於Alvogen的合併。累計今年前四個月營收為117.30億元，較去年同期成長61%，持續受惠於Alvogen的合併以及B2B業務的強勁成長。
美時表示，2026年截至4月，美國業務較去年同期成長99%，達69.76億元，占合併營收約60%，反映Alvogen於2025年12月完成併購後的完整期間貢獻。亞洲業務較去年同期成長3%，達36.26億元，占合併營收約31%，持續受惠於東南亞市場持續成長，年增18%。
美時的B2B業務較去年同期成長317%，達新台幣11.28億元，占合併營收約10%，受惠於重點產品的推出，例如Nintedanib於歐洲以及Enzalutamide於南美洲及加拿大上市。
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