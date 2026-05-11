台船財報／首季獲利0.91億元 每股純益0.07元

台船（2208）11日公布第1季財報，單季獲利0.91億元，相較去年同期由虧轉盈，每股純益0.07元。該公司指出，目前海鯤號潛艦和兩艘後續艦正按部就班推進，加上商船如中航和萬海新船開工，將挹注今年營運表現。

台船表示，分析今年第1季的營運變化，在軍艦、商船建造工程如期展開下，單季營收達47.32億元，比去年同期的39.1億元，成長21%；在獲利方面，加上有匯兌利益加持，交出稅後純益0.91億元成績，每股純益0.07元。

展望前景，台船指出，商船今年起進入大量交船期，包括中航的散裝船將陸續交付，萬海的貨櫃船也自第2季啟動建造；此外，國造潛艦IDS的兩艘後續艦的也已展開，未來將依工程進度比例認列營收，為公司中長期營運提供穩定支撐。

法人推估，台船在2025年底手持訂單總額約1,950億元，依進度認列營業額後，尚待執行近1,300億元，如果到2030年截止的1,300億元計算，這4.5年期間來計算，平均年營業額約280億元，這個部分還不含修船艦業務，今年營收年增幅度將有很大的想像空間。

據了解，台船今日也公告4月營收為19.37億元、年增132.2%，累計今年前四月營收達66.89億元，年增41%。

另外，海軍今年編列特別預算，計畫採購自殺無人艇1,320艘，台船將結合業界提供年產500艘能量，並推動造船製程智慧化，如果順利取得500艘訂單，預估有一成毛利率。