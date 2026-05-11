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永豐金前4月自結EPS達1.09元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金。 永豐金控／提供
永豐金。 永豐金控／提供

永豐金（2890）公布2026年4月自結累計稅後純益達158.33億元，年增75%，而前4月累計每股盈餘（EPS）為1.09元，雙雙創下歷史同期新高。年化股東權益報酬率達18.25%。

永豐金前4月稅後純益為158.33億元（年增75%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。以下為各子公司前4月獲利情況:

永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後純益達93.38億元，年增16%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與9%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.10%。

京城銀行稅後純益為20.32億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.87億元，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.08%。

永豐金證券稅後純益達42.96億元，年增256%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為107%。

至於4月份單月表現：

永豐金控4月份稅後純益為48.93億元（月增78%）。月度間的差異主要歸因於資本市場表現強勁。

永豐銀行稅後純益為19.90億元（月增1%）。整體表現維持穩定。

京城銀行稅後純益為4.93億元（月增17%）。月度間的獲利增加係因利息淨收益與金融交易淨收益增加。

永豐金證券稅後純益為19.34億元（月增252%）。月度間的強勁增長主要是由於手續費淨收益的成長與資本利得的顯著增加。

EPS 永豐金 永豐銀行

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